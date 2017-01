USA vastne president Donald Trump kutsuti riigivisiidile Ühendkuningriiki, aga britid pole nõus.

Külastuse ärahoidmiseks on loodud veebipõhine palvekiri, millele saab igaüks toetushääle anda. Uudise koostamise hetkel on juba üle miljoni hääle koos ja pidevalt tuleb juurde.

Vaata palvekirja ja toetushäälte kogunemist jooksvalt

Palvekiri asub valitsuse ametlikul veebileghel aadressil petition.parliament.uk. See tähendab, et kui rahvas kogub millegi suhtes vähemalt 100 000 toetavat häält, siis tuleb küsimus parlamendis arutusele võtta.

Ühendkuningriigi peaminister Theresa May on kommenteerinud, et küllakutse jääb jõusse, sest on suuresti riiklikes huvides Trumpi võõrustada.

Palvekiri palub Trumpi mitte riigivisiidile ja kuningliku perega kohtuma lasta, sest see oleks kuningannale piinlikkust valmistav.

Rahvaalgatuse suur toetud põhineb osaliselt kindlasti sellel, et Trump keelas seitsme moslemiriigi kodanikel 90 päeva jooksul USA-sse sisenemise.

Veebis on liikvel ka teisi toetushääli koguvaid Trumpi vastaseid kirju. Näiteks Avaazi lehel olev avalik kiri Trumpile on saanud selle uudise koostamise hetkel juba ligi 3,4 miljonit häält.