Venemaa salajase tuumakeskuse töötajad vahistati sealse superarvutiga Bitcoinide kaevandamise eest

Nižni Novgorodi oblasti kinnises Sarovi linnas asuva ülevenemaalise eksperimentaalfüüsika teadusliku uurimise instituudi insenerid vahistati töökohal krüptovaluutade kaevandamise eest.

„Tõesti leidis aset teenistuslike arvutusvõimsuste isiklikel eesmärkidel sanktsioneerimata kasutamise katse, sealhulgas niinimetatud kaevandamiseks,” teatas reedel Interfaxile instituudi pressiteenistuse juht Tatjana Zalesskaja.

„Kaevandajad vahistasid kompetentsed organid. Nii palju, kui meile teada on, on nende vastu alustatud kriminaaljuurdlust,” lisas Zalesskaja.

„Selliseid katseid on viimasel ajal registreeritud terves reas suurettevõtetes, kus on suured arvutusvõimsused. Meie ettevõtetes katkestatakse need rangelt, see on tehniliselt perspektiivitu ja karistatav tegevus,” märkis Zalesskaja.

Eile teatas Vene meedia, et Sarovi insenerid kasutasid Bitcoinide kaevandamiseks superarvutit.

2011. aastal võeti Sarovis asuvas Venemaa föderaalses tuumakeskuses kasutusele tolle hetke võimsaim superarvuti arvutusvõimsusega üks petaFLOPS.

Sarov on kinnine linn, mida aastatel 1946-1991 tunti nime all Arzamass-16. Tegemist on Venemaa tuumauuringute keskusega.