Veebikonstaabel hoiatab Facebookis leviva mängu eest

Kui kasutaja on teinud Nametests.com jagatavat testi, pääseb keskkond tema ligi isiklikule infole, mida saab soovijatele edasi müüa.

"Kas oled näinud Facebookis mõnda sõpra jagamas endast ilusat glamuurihõngulist pilti, mida saab teha nametests.com kaudu ja FaceAppi kasutades?" küsib veebikonstaabel Maarja Punak oma Facebooki kontol.

Kui vastus sellele on jah, või oled ise sellise testi läbinud, soovitab Punak kiiresti minna Facebooki konto seadetesse ja eemaldada selle rakenduse õigused kasutaja praegustele ja tulevastele avalikele postitustele ja muule infole.

Ekraanitõmmis

Kuigi keskkond Nametests.com iseenesest teadaolevalt ohtu ei kujuta, pääseb see ligi kasutaja infole, mida saab soovijatele edasi müüa. "FaceAppi osas soovitan guugeldada neile edastatud info turvalisuse tagamise meetmeid (või nende meetmete puudujääke) ja alles seejärel langetada otsus, kas soovite seda ka edaspidi kasutada," ütles Punak.

"Näotuvastusprogrammid on kuum teema olnud juba mitu aastat ja öeldakse, et juba praegu peaksid inimesed enda näo kujutist kaitsma samamoodi nagu teisi isikuandmeid. Üks viis kaitsmiseks ongi see, kui passipildilikke pilte tundmatutesse rakendustesse üles ei lae," lisas ta.