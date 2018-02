USA riiklik julgeolekuagentuur suhtles Vene spiooniga avalike Twitteri postituste abil

Väidetavalt olid spetsiaalselt spioonile suhtluseks mõeldud kaksteist NSA ametlikule Twitteri kontole postitatud ja kõigile nähtavat säutsu.

Avaliku Twitteri konto kaudu suhtlemise võtsid üheskoos ette NSA ja CIA töötajad eesmärgiga Vene häkkerite poolt aastal 2016 varastatud küberrelvad tagasi saada. Nagu The New York Times ja The Intercept kirjutavad, oli spioon, kellega suheldi, valmis ka president Donald Trumpi kohta "komprat" jagama.

Lõpuks kukkus ettevõtmine läbi, kuna USA võimud polnud kindlad, kas luureoperatsioon ikka õiguspärane on. Aga nagu Intercept väidab, jõudis NSA Twitterisse just spioonile mõeldes terve hulga, 12 säutsu üles laadida. Need olid sisult sellised, millest ei õhkunud pealtnäha mitte midagi kahtlast, ent nagu küberturvablogi NakedSecurity kirjutab, moodustasid need üheskoos spioonile dekodeeritava sõnumi. Prestiižse asutuse ametlikult kontolt saabuvate säutsude kaudu suhtlemine pidi ka spiooni veenma, et asja võetakse tõsiselt.

Nagu näiteks selline, eelmise aasta juulist pärinev: "Samuel Morse patenteeris 177 aastat tagasi telegraafi. Kas sa teadsid, et saad tänapäevalgi telegramme saata? Need lähevad kohale kiiremini kui post ja maksma pead ainult siis, kui need kohale jõudnud on."

Samuel Morse patented the telegraph 177 years ago. Did you know you can still send telegrams? Faster than post & pay only if it's delivered. — NSA/CSS (@NSAGov) June 20, 2017

Spioonile öeldi enne, mida säuts sisaldab ja millal see postitatakse. Säutsude idee oli näidata spioonile, et ametnikud "soovivad venelastega suhelda või neid veenda selles, et USA on infokanalist jätkuvalt huvitatud," ütleb IFLScience.