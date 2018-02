Tõeline maineprobleem: Facebook kaotab kiiresti noori kasutajaid

Noored kasutavad üha vähem Facebooki, kuid see ei tähenda, et nad sotsiaalvõrgustikest eemal on. Nad lihtsalt on meelsamini Instagramis või Snapchatis, kus nende vanemaid praegu veel ei ole.

Noored, kes ei taha oma vanemate ja vanavanematega sotsiaalvõrgustikus kokku puutuda, kasutavad Facebooki asemel üha rohkem hoopis Snapchati või Instagrami.

Värske USA-s läbi viidud uuring kinnitab seda, mida on pikalt räägitud: Facebooki üldkasutajate arv on küll kasvamas, kuid seda eelkõige vanemate vanusegruppide seas; noored, alla 25-aastased teevad sinna üha harvemini konto, vahendab AFP.

Noori on maailma suuremal sotsiaalvõrgustikul üha keerlulisem kõnetada, kuigi kunagi olid just alla 25-aastased selle kõige suurem kasutajaskond.

Uuringufirma eMarketeri andmetel ootab Facebooki tänavu ees 5,8% kasutajate langus 18-24-aastaste seas ning 5,6% langus 12-17-aastaste seas. Alla 12-aastaste puhul on langus 9,3%. Sama trend jätkub ka 2019. ja 2020. aastal.

Kokku kaotab Facebook tänavu umbes kaks miljonit alla 25-aastast kasutajat ja sellest suurimad kasusaajad on Facebookile kuuluv Instagram ning Snapchat, kuhu noored üle kolivad.

Kuid eMarketeri analüütik Debra Aho Williamson hoiatab, et sama mure võib oodata ees ka Snapchati, kes praegu on võtnud suuna sellele, et oma kasutajatebaasi just vanemate kasutajate arvelt laiendada. "Kas noorte jaoks on Snapchat siis ka ikkagi populaarne ja äge, kui üha enam nende vanemaid ja vanavanemaid sinna kolib? See on praegu see probleem, mis on Facebookil," ütles ta.

Facebook on aga endiselt USA kõige populaarseim sotsiaalvõrgustik, sellel on umbes 169,5 miljonit kasutajat. Kiiresti arenevatele Instagramile ja Snapchatile ennustatakse vastavalt 104,7 miljonit ja 86,5 miljonit kasutajat.