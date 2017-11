Tallinki IT-osakond käib pidevalt levist väljas

Tallinki IT-osakonna jaoks normaalne, et nende andmekeskused on vahepeal levist väljas ning ujuvad sõna otseses mõttes päevast päeva ühest riigist teise.

Tallinki IT-operatsioonide ja infrastruktuuri juht Kalev Noor tõdeb, et nende spetsiifika on tõesti veidi keerulisem kui teistel ettevõtetel, vahendab Äripäeva teemaveeb ITuudised.ee.

Tallinki IT-lahenduste eripära on see, et need peavad toimima ka andmesideühenduseta ehk neile ei sobi pidevat ühendust nõudvad programmid ja tarkvarad.

Maa peal võib 24 h internetiühendus tunduda iseenesestmõistetavana, kuid laeva peal toetutakse kallile ja mitte nii kvaliteetsele satelliitsidele ja võimaluse korral mobiilisetele sidevõimalustele (3G, LTE jne).

„Meie klientide jaoks on näiteks aina olulisem internetiteenus, sest eks internet ja mobiiltelefon on ju meie regiooni loomulikud osad," räägib Noor.

Allikas: Äripäev