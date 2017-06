Samal ajal Venemaal: Microsoftil on kaelas 30-päevane ultimaatum

USA on üritanud Microsofti monopoli murda, Euroopa Komisjon on üritanud Microsofti monopoli murda. Ka hiigelsuured trahvid pole tegelikult tulemusi andnud. Juuni alguses alustas uut sõjakäiku Microsofti vastu viirusetõrjefirma Kaspersky. Ja Venemaa võimud on täielikult Kaspersky taga.

Venemaa föderaalne monopolidevastane teenistus (FAS) andis eelmisel nädalal Microsoftile ultimaatumi. Kas Microsoft võtab ette samme, et kuu aja jooksul muutuda enda tegevust vastavaks Venemaa monopolismivastastele seadustele, või valmistugu sanktsioonideks. Kaspersky on esitanud ametlikud kaebused ka Euroopa Komisjonile ja Saksamaa föderaalsele kartelliametile, protestides selle vastu kuidas Microsoft kohtleb viirustevastaseid konkurente. Nimelt on Windows 10 Creators Update tekitanud ühilduvuse probleeme sõltumatutele viirusetõrje firmadele, tunnistas ka Microsoft esialgses vastuses. FAS nõuab ennekõike selliste piirangute kaotamist, mis sunnib kasutajaid kasutama vaid Microsofti lubatud programme. Microsoft on nimelt üritanud kasutajaile peale suruda oma viirusetõrjeprogrammi Windows Defender. Loe veel Seotud lood: Monopol maksku: Euroopa Liit määras Google'ile 2,42 miljardi eurose trahvi

Google ei pea meie Gmaili e-kirjade läbiuurimist enam oluliseks Märtsikuise seisuga on viirusetõrje maailmaturul 20,85 protsendiline osa firmal AVAST Software a.s., 12,54 protsendiline osa firmal ESET, 8,92 protsendiline osa firmal Malwarebytes Corporation, 8,89 protsendiline osa firmal McAfee Inc, 7,65 protsendiline osa firmal Avira GmbH, 7,4 protsendiline osa firmal Safer-Networking Ltd ja 5,48 protsendiline osa Kaspersky Labil. Windows Defender toodi turule paketiga Windows 10 Creators Update käesoleva aasta aprillis ja ühtlasi tekkisid probleemid mitmete konkureerivate firmade kasutajate arvutites.