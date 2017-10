Robotexi tehnoloogiakonverentsil arutletakse robootika ja AI tuleviku üle

Euroopa suurima robootikasündmuse Robotexi raames leiab 24.–25. novembril aset rahvusvaheline tehnoloogiakonverents, kus käsitletakse tööjõu, robootika ja AI tulevikku.

Teist aastat toimuv Robotexi tehnoloogiakonverents toob kokku ettevõtted, investorid, ülikoolid ja talendid. Tänavuse konverentsi fookuses on töö tegemise tulevik ja STEAM-erialade (science, technology, engneering, arts, math) olulisus, innovatsioonid kosmosetehnoloogias, tehisintellekti ehk AI arendamisega kaasnevad eetilised probleemid, ning robootika ja AI tulevik. Konverentsi kõnelejate seas astuvad muu hulgas üles USA robootikaguru Russ Fisher-Ives, NASA teadlane Joseph Minafra, Proeksperdi tööõnnespetsialist Tiina Saar-Veelmaa ja mitmed teised.

„Esimest korda on Robotexi võistluste seas ka AI-teemaline võistlus, mille aitas välja töötada Starship Technologies. Tehisintellekti teema on üha päevakajalisem ning ka tänavuse konverentsiga tahame alustada tõsisemat diskussiooni selle üle, mida robootika ja AI areng meie jaoks tegelikult tähendada võib,“ selgitas Robotexi rahvusvaheliste suhete juht Sander Gansen. „Selleks oleme jõud ühendanud ka selliste rahvusvaheliste organisatsioonidega nagu City.AI, European Robotics Week, Pirate.Global, RoboRAVE ja WorldSummit.AI,“ lisas Gansen.

Konverentsile lisaks on Robotexil esmakordselt plaanis ka kontaktiloomise ala, mida sellel aastal aitab korraldada Prototron koostöös personaliteenuste ettevõttega M-Partner. „Kontaktiloomise ala on mõnus keskkond, kus näiteks ettevõtted ja investorid saavad suhelda võistlusele tulnud talentidega ning ka omavahel. Andekad insenerid või IT-huvilised noored võivad sealt leida uue tööandja või saada muid kasulikke kontakte,“ lausus Robotexi tegevjuht Ave Laas.

Robotex ja CDP Technologies Estonia

CDP Technologies Estonia koostöös Robotexi meeskonnaga on välja töötanud ühe keerulisema võistluse tänavusel Robotexil. Võistlusülesandeks on ära lammutada kõik rohelist värvi majad ilma, et punased majad kaotaksid oma kõrgust. Tiimid, kes suudavad selle võistluse edukalt läbida, võivad auga pidada end parimatest parimaks! Øyvind Stevenson ja Jüri Toomessoo ettevõttest CDP Technologies tutvustavad oma firmat ning räägivad sellest, miks Robotex on nende jaoks oluline ja miks nad otsustasid toetada CDP Grand Challenge'i võistluse loomist.

Robotex ja Proekspert

Proekspert on üks neist haruldastest ettevõtetest, kus töötajate rahulolu ja õnnetunne on kõige olulisemad. Viimased neli aastat on Proekspert olnud juhtidevaba organisatsioon, kus keskendutakse parimate IT- ja inseneeriatalentide leidmisele ning nende igakülgsele toetamisele. Tiina Saar-Veelmaa, Proeksperti tööõnnespetsialist, ja Roland Tepp, tarkvarainsener, tutvustavad oma firmat ning räägivad sellest, miks Robotex on nende jaoks oluline ja miks nad annavad välja ilusaima koodi auhinda.

Robotex ja Insplay

Insplay tegevjuht Andres Sirel tutvustab, miks meid inspireerib robootika ja soovime kuue kuuga toetada 5000 lapse programmeerimisoskuse omandamist.

Robotexi tehnoloogiakonverentsile registreerumine on avatud Robotexi kodulehel robotex.ee. Soodsama hinnaga piletid on saadaval 1. novembrini.

Robotex 2017 on Euroopa suurim robootikasündmus, mis sel aastal toimub 24.–26. novembrini Tallinnas Eesti Näituste messikeskuses. Kolme päeva jooksul saavad külalised osa robotivõistlusest, tehnoloogianäitusest, konverentsist ja töötubadest.

Robotex toimub koostöös Tallinna Tehnikaülikooli ja Tartu Ülikooliga.

Robotex 2017 on kingitus Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks. 2018. aastal möödub 100 aastat Eesti Vabariigi loomisest. Sünnipäeva tähistatakse 2017. aasta aprillist 2020. aasta veebruarini. Lisainfot leiab www.ev100.ee.

