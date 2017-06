Monopol maksku: Euroopa Liit määras Google'ile 2,42 miljardi eurose trahvi

Reuters / Scanpix

Euroopa Liidu konkurentsiametnikud on määranud Google'ile 2,42 miljardi eurose trahvi konkurentsinõuete rikkumise eest, kuna otsimootorite turul monopoolses rollis olev Google, osana korporatsioonist Alphabet Inc. on ebaausalt sundinud kasutajaid kasutama oma internetipoodi Google Shopping.