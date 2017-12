MeetFrank reisib ruttu: eestlaste loodud äpp/teenus laienes kahe kuuga kümnesse Euroopa riiki

Alles septembri lõpus tegevust alustanud teenus MeetFrank on praeguseks laienenud kümnesse Euroopa riiki.

Eestlaste loodud rakendust kasutavad teiste seas näiteks Microsoft, Nokia, Mercedes-Benz ja F-Secure.

MeetFrank viib tööjõuturul juba hõivatud spetsialistid kokku ettevõtetega, kes pakuvad neile senisest paremaid tingimusi. Rakendus toimib anonüümselt, aga pakkumiste palgainfo on avalik.

Äpiga on tänaseks liitunud üle 17 000 kasutaja ja 700 ettevõtte, see on uue tööandjaga kokku viidud juba enam kui 4500 inimest. Suurem osa klientidest (76%) tuleb väljaspoolt Eestit.

Lisaks Eestile ja Soomele leiab tööpakkumisi varsti Rootsis, Saksamaal, Taanis, Inglismaal, Hollandis, Prantsusmaal, Šveitsis ja Itaalias. See tähendab, et MeetFranki abil saavad Eesti inimesed olla kursis ka sellega, milline on palgatase ja pakkumised väljaspool kodumaad.

MeetFranki meeskond tänavusel Slush-üritusel (foto: MeetFrank)

“Praegu ongi fookus Kesk-Euroopal, kuid meil on esimesed kliendid ka juba USAs ja Aasias. Kuna rakendus on lihtne ja mugav, siis sobitub see väga paljudele turgudele. Seda näitavad ka kasutajate arvu kasv – igakuiselt kasvame umbes kaks korda ja eesmärk on samasugust trendi jätkata,” avaldas MeetFranki kaasasutaja Kaarel Holm.

Laienemisel on suureks abiks ka fondilt Change Ventures saadud 300 000 euro suurune investeering.

Apple'i ja Androidi nutiseadmetele mõeldud MeetFranki äpis saab 90 sekundiga täita küsimustiku, mis aitab välja tuua inimese oskused, palgataseme ja motivatsiooni töökoha vahetamiseks.

Kogu värbamisprotsess on automatiseeritud, kuni inimesele on leitud potentsiaalne tööpakkumine ja teda tutvustatakse ettevõtte personalitöötajaga.