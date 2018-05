Mark Zuckerberg palus europarlamendi ees vabandust, kuid jättis põletavaimatele küsimustele vastamata. Eurosaadikud ei jäänud rahule

Eelmisel kuul jõustusid Facebookis mõned uued seaded, et see GDPR-iga (isikuandmete kaitse üldmäärus, mida hakatakse kohaldama alates 25. maist) kohane oleks, uus valikmenüü erinevate lubamis-keelamissätete jaoks ja ka piirangud, mille järgi ei isikupärastata teismelistele suunatud reklaame.

Facebooki juht Mark Zuckerberg vastab Euroopa Parlamendis küsimustele

Tajani: "See oli praegune formaat. Meil pole rohkem aega, lennuk läheb ja küsimustele saab vastused." Zuckerberg on eelnevalt lubanud, et vastab kõigile kirjalikult.

Zuckerberg tahab lõpetada, kuid saadikud pole rahul ning tahavad teada, miks küsimustele ei saadud vastuseid.

Zuckerberg ütleb, et nad on maha võtnud 200 andmeid õngitsevat äppi ning läbi vaadanud tuhandeid. "Oleme võtnud palju aktiivsema lähenemise ning uurime asju ise agaramalt. Kui on mõnel neist infoga seotud probleeme, siis eemaldame selle."

Guardian täpsustab, et Zuckerberg jätab mainimata, et neli neist vahenditest kuulub Facebookile ning mitmed kaheksast on vanad suhtlemiskanalid nagu SMS ja telefonikõned.

Monopoli ja konkurentsi kohta sõnab Zuckerberg, et ettevõtte tegutseb väga konkurentsirohkes ruumis, kus inimesed kasutavad mitmeid erinevaid suhtlemisvahendeid. „Keskmine inimene kasutab kaheksat erinevat vahendit, nii et minu poolt vaadatuna on uut tüüpi meediat kogu aeg.“

"Facebook maksab nende riikides, kus see tegutseb, alati kõiki makse," ütleb Zuckerberg ning rõhutab, et ettevõtte investeerib ka ohtralt Euroopasse.

Regulatsioonide kohta sõnab Zuckerberg, et küsimus on selles, millised on õiged regulatsioonid. "Tähtis on seda korralikult teha, et kaitsta inimesi, kuid mitte takistada tehnoloogia arengut ning tõkestada selliseid inimesi nagu mina omal ajal olin, ühikatoas järgmist suurepärast toodet välja arendamast."

Zuckerberg ütleb, et viimase kvartali jooksul võttis Facebook maha 580 miljonit libakontot.

"Meie ei taha, et Facebook hakkaks ütlema, mis on õige ja mis vale, seetõttu kasutame kolmandaid osapooli. Kui nad jõuavad järeldusele, et mõni lugu on täiesti vale, siis püüame seda vähem näidata ja üritame sinna juurde siduda tasakaalustavamat materjali. Teame, et seal saab veel edukam olla."

Zuckerberg sõnab, et vihakõne ja kiusamise suhtes on ettevõte teinud sammu edasi ning nüüd peaks kümne minutiga Facebooki otseülekande suitsiidijutule ning enesevigastamisele jälile jõudma.

https://twitter.com/saracsalinas/status/998978025315237888 Twitteri kasutaja arvutuste kohaselt on Zuckerbergil aega tervele hulgale küsimustele vastamiseks aega seitse minutit.

Mitte ühtegi parteiperre kuuluva Põhja-Iiri erakonna saadik Diane Dodds ründab Zuckerbergi selle eest, et Facebook pole suutnud valekontosid sulgeda, mille abil saab edukalt küberkiusata.

Briti euroskeptik Nigel Farage soovib teada, kes Facebookis otsustab, mida on lubatud kirjutada, mida mitte. „Kes need kolmanda osapoole faktikontrollijad on? Miks pole see protsess läbipaistev?“

Mitmed saadikud on teada tahtnud, et Zuckerberg vastaks selgelt, kas Facebook on monopol või ei. Ning kui pole, siis ütleks, millised on Euroopas näiteks konkureerivad ettevõtted.

Euroopa Liberaalide ja Demokraatide Liidu fraktsiooni (ALDE) president Guy Verhofstadt sõnab, et Zuckerbergile on see juba 14. või 15. kord vabandada. "Sel aastal olete juba kolm korda vabandanud. Kuid kas te suudate asja korda ajada? Ilmselgelt on kuskil probleem," sõnab Verhofstadt ja lisab, et tema hinnangul on ainsaks lahenduseks regulatsioonid.

Kuna kõik saadikud saavad järjest küsimusi esitatada, ilma et Zuckerberg sõna saaks, on järjekorras järgmine sakslasest sots Udo Bullmann, kes tahab teada, kas Facebook on täielikult valmis Euroopa uutele karmidele andmekaitsereeglitele alluma ning ega ettevõte hakka kolmandatele osapooltele ilma korraliku nõusolekuta andmeid müüma.

Esimesena saab küsida europarlamendi suurima parteipere Euroopa Rahvapartei juht Manfred Weber, kes tänab vabanduse eest, kuid ütleb, et sellest ei piisa. Weber pärib, kas Cambridge Analytica oli üksikjuhtum või jäämäe veepealne osa ning miks Facebook kasutajatele sellest teada ei andnud, et andmeid korjatakse.

Zuckerberg rõhutab, et Facebook pole poliitikas ainult kurja korda saamise vahend, vaid võimaldab poliitikutel valijatega otse suhelda.

Facebooki juht sõnab, et julgeolek pole probleem, mida saab kunagi täiel määral lahendada.

"Paljude libauudiste taga on majanduslikud ajendid, mitte poliitilised."

Zuckerbergi sõnul olid nad 2016. aastal Venemaa sekkumises USA presidendivalimistesse liialt aeglaselt reageerinud ning olid eeldanud tavapärasemaid küberrünnakuid.

Zuckerberg: "Kasutajate kaitsmine on meie jaoks alati olulisem kui kasumi teenimine."

Zuckerberg tänab avasõnavõtus külla kutsumast ning sõnab, et tal on hea meel tagasi olla. "Facebook on kasvades andnud võimaluse inimestel olla ühenduses nendega, kellest nad hoolivad. Terrorirünnakute ajal on Facebooki kasutajad saanud teada anda, et neil on kõik korras."

Kõigil küsitlejatel on Zuckerbergi grillimiseks aega ainult kolm minutit, seega põhjalikku küsimuste-vastuste vooru pole tõenäoliselt oodata. USA senaatoritel oli igaühel aega 60 sekundit rohkem.

Tajani väljendab lootust, et teised digitaalsed platvormid on valmis ka nendega koostööd tegema ning rõhutab, et aasta aja pärast toimuvad europarlamendi valimised. "Demokraatia ei tohiks kunagi turutehinguks muutuda, kus igaüks, kes ostab meie andmeid, saab osta ka poliitilisi eeliseid."

Euroopa Parlamendi president Antonio Tajani tänab Zuckerbergi kohaletuleku eest ning valmiduse tõttu kerkinud küsimustele vastata. Tajani lisab, et kohal on parlamendi kõigi poliitiliste gruppide esindajad.

Zuckerberg on saabunud!

CNN kirjutab ürituse eel, et on oodata, et Facebooki juhtMark Zuckerberg vabandab andmeskandaali ja valeuudiste eest. Täpsemalt kavatseb Zuckerberg vabandada selle eest, kuidas Facebook reageeris valeuudistega seotud teemadele ning kuidas kasutajate isiklikke andmeid kasutati. Zuckerberg vastab küsimustele veidi rohkem kui tund aega. Algul pidi üritus toimuma suletud uste taga.