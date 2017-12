Haldusreform muutis postiaadresse, loe, kuidas neid nüüd õigesti kirjutada

Tänavu tuleb näiteks jõulu- ja uusaastatervitusi postiga teele saates aadressidega eriti tähelepanelik olla, sest haldusreformi tõttu muutus üle poole miljoni aadressi. Neist ligi 300 000 on elu- ja töökoha-aadressid.

Aadresse saab kontrollida Maa-ameti geoportaalis oleva aadressiteisendaja abil, kus vana aadressi alusel saab leida uue aadressi ja vastupidi. Kõik aadressid on kuvatud koos sihtnumbriga.

Eriti tähelepanelik tuleb olla nende piirkondade aadressidega, kus toimusid omavalitsuste liitmised.

Haapsalu, Paide, Tartu, Pärnu ja Narva-Jõesuu on samanimelisena esindatud nii omavalitsuse kui asustusüksusena. Aadressi osas tähendab see, et uutes ametlikes aadressides kordub sõna „linn“ kaks korda. Näiteks:

Tartu Ülikooli Raamatukogu

W. Struve tn 1

Tartu linn

51003 Tartu linn

Tartu maakond

Linna nime ei ole vaja üldjuhul tavasuhtluses dubleerida, kuid ametlikes asjaajamistes on see paraku hädavajalik, sest endise Tartu omavalitsusliku linna piirides on nüüd asustusüksus ehk omavalitsuse sisene linn (asula).

Samuti hakatakse mõne küla aadressis nimetama linna. Näiteks:

Eesnimi Perekonnanimi

Talu nimi

Valgeranna küla

88326 Pärnu linn

Pärnu maakond

Kontrolli aadressi Maa-ameti geoportaali avalehel

Täpsem teave haldusreformi muudatuste tehnilistest üksikasjadest aadressiandmete süsteemis on samuti leitav Maa-ameti geoportaalis.