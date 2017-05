Guardian paljastas Facebooki sisemised reeglid seksi, vägivalla, vaenukõne ja muu häiriva kohta

Briti ajaleht Guardian paljastas esimest korda Facebooki salajased reeglid ja juhised selle kohta, kuidas otsustatakse, mida selle kaks miljardit kasutajat postitada tohivad.

Guardian on näinud enam kui sadat sisemiseks kasutamiseks mõeldud käsiraamatut, tabelit ja skeemi, mis annavad enneolematu võimaluse heita pilk juhistele, mida Facebook on kasutanud selliste teemade modereerimiseks nagu vägivald, vaenukõne, terrorism, pornograafia, rassism ja enesevigastamine.

On olemas juhised ka näiteks kokkuleppemängude ja kannibalismi kohta.

Niinimetatud Facebooki toimikud (Facebook Files) illustreerivad raskusi seoses reageerimisega sellistele uutele väljakutsetele nagu „kättemaksuporno“ ja moderaatorite probleeme, kes on enese sõnul tööga nii üle koormatud, et neil on sageli otsuse tegemiseks vaid kümme sekundit.

„Facebook ei suuda oma sisu üle kontrolli hoida,“ ütles üks allikas Guardianile. „Ta on kasvanud liiga suureks liiga kiiresti.“

Paljud moderaatorid on teadete kohaselt mures mõnede reeglite ebajärjekindluse ja kummalise iseloomu pärast. Seksuaalse sisu kohta käivad reeglid on väidetavalt kõige keerulisemad ja segadusse ajavamad.

Ühe dokumendi järgi vaatab Facebook läbi üle 6,5 miljoni kaebuse nädalas, mis on seotud arvatavate võltskontodega, mida tuntakse FNRP-dena (fake, not real person – võlts, mitte reaalne isik).

Ühelt poolt leiavad kriitikud, et Facebook on nüüd kirjastaja ja peab tegema rohkem vaenuliku, kahjustava ja vägivaldse sisu eemaldamiseks. Teiselt poolt on sõnavabaduse eestkõnelejad mures, et Facebookist on de facto saanud maailma suurim tsensor. Mõlemad pooled nõuavad tõenäoliselt suuremat läbipaistvust.

Guardian on näinud dokumente, mis on jaotatud Facebooki moderaatoritele eelmisel aastal ja nendes öeldakse:

* Sellised märkused nagu „keegi peaks Trumpi maha laskma“ tuleb kustutada, sest riigipeana on ta kaitstud kategoorias. Aga on lubatud öelda „Et murda lita kael, taga, et rakendad kogu oma survet tema kõri keskkohale“ või „mine persse ja sure“, sest neid ei peeta usutavateks ähvardusteks.

* Videoid vägivaldsest surmast, kuigi need on märgitud häirivaks, ei pea alati kustutama, sest need võivad aidata tekitada teadlikkust selliste asjade kohta nagu vaimuhaigused.

* Mõnesid fotosid laste mitteseksuaalsest füüsilisest kuritarvitamisest ja kiusamisest ei pea kustutama või nendega midagi ette võtma, kui neis ei ole sadistlikku või ülistavat elementi.

*Fotosid loomade kuritarvitamisest võib jagada. Ainult äärmiselt vapustavaid pilte märgitakse „häirivaks“.

* Kogu „käsitsi“ tehtud kunst, mis näitab alastust ja seksuaalset tegevust, on lubatud, kuid digitaalselt tehtud kunst, mis näitab seksuaalset tegevust, ei ole.

* Videod abordist on lubatud nii kaua, kui nendes ei ole alastust.

* Facebook lubab inimestel teha otseülekandeid enesevigastamise katsetest, sest „ei taha tsenseerida ega karistada hädas olevaid inimesi“.

* Igaüks, kellel on sotsiaalmeediaplatvormis üle 100 000 jälgija, on avalik tegelane, mis jätab ta ilma täielikust kaitsest, mille saavad privaattegelased.

Ühes dokumendis tunnistab Facebook, et inimesed kasutavad vägivaldset keelt, et väljendada internetis oma frustratsiooni, ning tunnevad seda tehes end turvaliselt.

„Nad tunnevad, et see asi ei pöördu nende vastu ja nad tunnevad ükskõiksust isiku vastu, kelle kohta nad ähvardusi teevad, empaatia puudumise tõttu, mille tekitab suhtlemine seadmete vahendusel vastandina näost näkku suhtlemisele,“ öeldakse dokumendis. „Me peaksime ütlema, et vägivaldne keelekasutus ei ole tihti usutav, kuni keelekasutuse spetsiifilisus annab meile põhjendatud aluse nõustuda, et enam ei ole tegemist lihtsalt emotsiooni väljendamise, vaid üleminekuga kavandamisele. Sellest vaatepunktist ei ole selline keelekasutus nagu „Ma kavatsen su tappa“ või „Mine persse ja sure“ usutav ning on mittemeeldimise ja frustratsiooni väljendus. Inimesed väljendavad tavaliselt põlgust või mittenõustumist ähvardades või vägivallale üles kutsudes üldiselt naljatleval või mittetõsisel viisil.“