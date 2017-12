Google`i otsingusõnade kokkuvõte 2017: Eestlasi huvitas tänavu enim ID-kaardi sertifikaatide uuendamine

Google on taaskord avaldanud 2017. aasta populaarseimad otsingusõnad. Mõnevõrra üllatuseta on Eesti inimesed tänavu enim huvi tundnud ID-kaardi turvalisuse kohta.

Nagu tavaks, väljastab Google iga aasta lõpus kõige populaarsemad otsingusõnad üle maailma, kaasa arvatud Eestis.

Eestlaste otsingud on olnud tänavu üsnagi pragmaatilised, sest kümnest populaarseimast otsingust kolm on seotud ID-kaardi sertifikaatide turvalisusega, mis augusti lõpus-septembri algusest avalikuks sai. Palju on otsitud aga ka palgakalkulaatorit ja seda, kuidas tuludeklaratsiooni esitada.

Top 10 otsingusõnade hulka kuuluvad ka tänavu välja tulnud kaks uut iPhone'i mudelit iPhone 8 ja iPhone X ning noorte moeröögatus figet spinner. Top 10 lõpetab tänavu loodud uus kodumaine pank Coop pank.

Eesti kohta toodi esile statistika veel kahes kategoorias. Enimotsitud telesaadetes kaks esimes on Vene seriaalid "Olga" ja "Fizruk", Eesti saadeteist menukaim on tänavu olnud TV3 reality show "Prooviabielu", top 5 lõpetavad USA hitt telesari "Stranger Things" ja Kanal 2 "Väikesed hiiglased".



2017. aasta eestlasi enim huvitanud üritused või tähtpäevad on valimised, Eurovision, isadepäev, emadepäev ja Eesti laul.

Üle maailma on otsitud enim USA-d ja Kariibi mere saari laastanud orkaan Irma, Apple'i uute iPhone'ide, seksuaalses ahistamises süüdistatud telestaari Matt Laueri ning Briti prints Harry kihlatu, USA näitlejanna Meghan Markle'i kohta.

Enim otsitud sõnad ja fraasid Eestis 2017. aastal on:

1. ID-kaardi sertifikaatide uuendamine

2. iPhone 8

3. Valimistulemused

4. Palgakalkulaator

5. Politsei- ja piirivalveamet

6. iPhone X

7. Fidget Spinner

8. Tuludeklaratsiooni esitamine

9. Smart ID

10. Coop pank

Enim otsitud telesaated Eestis:

1. „Olga”

2. „Fizruk”

3. „Prooviabielu”

4. „Stranger Things”

5. „Väikesed hiiglased"

Enim otsitud üritused ja tähtpäevad Eestis:

1. Valimised

2. Eurovision

3. Isadepäev

4. Emadepäev

5. Eesti laul

6. Laulupidu

7. Muinastulede öö

8. Jaanituled

9. Õllesummer

10. Vastlapäev

Enim otsitud sõnad ja fraasid maailmas 2017. aastal on:

1. Hurricane Irma

2. iPhone 8

3. iPhone X

4. Matt Lauer

5. Meghan Markle

6. „13 Reasons Why”

7. Tom Petty

8. Figet Spinner

9. Chester Bennington

10. Indian national cricket team

Vaata videot tormilisest 2017. aastast: