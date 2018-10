Facebooki tabanud massiline andmeleke puudutas ka firma juhte ja võib kaasa tuua GDPR-i ajaloo maksimumtrahvi

Just nagu see, et Zuckerbergi kontole ligi saadi poleks tema jaoks piisavalt suur probleem, ähvardavad Facebooki nüüd hiiglaslikud trahvid. Wall Street Journali andmetel on Euroopa Liidu erinevad institutsioonid uurimas, kas tegemist on GDPR-i vastase rikkumisega. Kui otsustatakse, et nii on, võib Facebooki ähvardada lausa 1,6 miljardi dollari suurune trahv. Sellisel juhul oleks tegemist esimese maksimumtrahviga, mida GDPR-i raames määrata saab.

Kuid ka see pole kõik. Ka Ameerika Ühendriikidest on juba uudiseid selle kohta, et inimesed on sotsiaalmeediahiiu kohtusse kaevanud. Kohe reedel esitasid California kohalikku ringkonnakohtusse hagi Carla Echavarrai ja Derrick Walker, kes süüdistavad ettevõtet tegevusetuses, konkurentsieeskirjade rikkumises ja ebaadekvaatsete turvameetmete rakendamises. Hagejad on esitanud üleskutse kõikidele kannatajatele nendega liitumiseks, et üheskoos õiglus jalule seada.