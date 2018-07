Facebooki algoritm pidas Ameerika Ühendriikide iseseisvusdeklaratsiooni vihakõneks

Facebooki algoritm kategoriseeris ekslikult Ameerika Ühendriikide iseseisvusdeklaratsiooni vihakõneks ning eemaldas selle veebikeskkonnast, vahendab CBS.

USAs lõppes hiljuti suur pidupäev - nimelt on 4. juulil riigi iseseisvuspäev. Sellega seoses lööb paljudes ameeriklastes välja patrioot ning hakatakse end ehtima erinevate rahvuslike sümbolitega.

Ameeriklaste jaoks on loomulikult üks väga oluline vabaduse ja omariikluse sümbol nende iseseisvusdeklaratsioon. Nii postitaski Texase osariigis asuva Liberty maakonna kohalik ajaleht Liberty County Vindicator enne rahvapidu oma Facebooki lehele katkendeid iseseisvusdeklaratsioonist.

Esimese üheksa postitusega polnud Facebookil probleemi, kuid pärast kümnenda katkendi postitamist saatis Facebook väljaandele teate, et nende postitus ei vasta sotsiaalmeediakeskkonna vihakõne standarditele ning eemaldatakse seetõttu keskkonnast.

Kõnealune postitus sisaldas lõiku: "He has excited domestic insurrections amongst us, and has endeavoured to bring on the inhabitants of our frontiers, the merciless Indian Savages, whose known rule of warfare, is an undistinguished destruction of all ages, sexes and conditions."

Kuigi Facebook ei kommenteerinud, miks postitus eemaldati, siis tõenäoliselt eemaldati katkend, kuna see sisaldab fraasi "merciless Indian Savages", mida maakeeli võiks tõlkida kui "halastamatud indiaanlastest metslased".