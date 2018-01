Facebook teeb uudisvoogu olulise muudatuse

Facebooki looja ja tegevjuht Mark Zuckerberg teatas eile oma kontol, et on läbi viimas olulist muudatust loogikas, kuidas postitused kasutajate seinale jõuavad.

Facebook plaanib vähendada erinevate firmade, brändide ja meedia jagatavat sisu kasutajate uudisvoogudes. Selle asemel tahetakse viia inimesteni nende lähedaste, sugulaste ja sõprade vestlusi, lubas Zuckerberg oma postituses.

Ettevõtte üheks 2018. aasta eesmärgiks ongi tema sõnul tagada, et aeg, mida Facebookis veedetakse, oleks hästi veedetud aeg.

"Oleme oma kasutajatelt saanud tagasisidet, et ettevõtete, brändide, meedia jms postitused jätavad uudisvoos tahaplaanile isiklikku laadi info. Aga just see on ju see, mis inimesi rohkem üksteisega ühendab," kirjutas Zuckerberg.

Facebooki tiim tunneb tema sõnul endal vastustust olla inimeste heaolu loojad ja kui rohkem avalikku (reklaam)sisu promoda, eriti viimastel aastatel videote näol, ei jää isiklikele ja kogukonnale olulistele teemadele ning postitustele lihtsalt uudisvoos ruumi.

"Seepärast muudan meie tiimi eesmärke: selle asemel, et aidata leida kasutajatel asjakohast infot ja sisu, hoopis aidata neil rohkem tähendusrikkalt üksteisega suhelda," lubas Zuckerberg.

Muudatus peaks vaikselt tööle rakenduma millalgi lähinädalatel.

Loe veel

"Eeldan selle muudatusega, et inimesed veedavad vähem aega Facebookis, aga see aeg, mida nad veedavad, on senisest kvaliteetsem ja hinnalisem," lisas Zuckerberg.

Hea lugeja, kas sinu arvates on see hea mõte Facebookil sinu uudisvoo toimimise loogikat muuta?