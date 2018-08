Facebook on enne USA valimisi kimpus platvormil laamendavate Vene trollidega

"Hetkel ei ole meil piisavalt tehnilisi tõendeid, et öelda, kes täpselt seda tegi," ütles Nathaniel Gleicher, Facebooki küberturvalisuse juht NY Timesile. "Aga me võime öelda, et mitmed nendest kontodest kasutasid sarnaseid meetodeid nagu I.R.A. ning olid teadaolevate Vene trollikontodega seotud."

Kuid Facebook pole ainus Venemaa poliitilise mõjutamise sihtmärk. Daily Beast vahendab, et eelmisel aastal ründasid vene häkkerid ebaõnnestunult ka valimistel osaleva demokraadist Missouri senaatori Claire McCaskilli kontorit. Samuti on USA julgeolekustruktuuride andmetel sihikule võetud veel üks kandideeriv demokraadist senaator.

Kõige selle tõttu teeb Facebook nüüd aktiivselt USA salateenistustega koostööd, et rikkumisi tuvastada. Kuna Facebook on olnud viimasel ajal erinevate andmelekkeskandaalidega pahuksis, on firma väärtus märgatavalt langenud (loe rohkem SIIT). Ainus võimalus investorite usaldus tagasi teenida ongi näidata, et probleemide lahendamisega tegeletakse.

Poliitikud ütlevad vähe, kuid tähenduslikult

Valge Maja esindaja Hogan Gidley ütles teisipäeval ajakirjanikele, et president Trump on teinud selgeks, et "tema administratsioon ei tolereeri välist sekkumist valimisprotsessi, olenemata kas sekkujaks on mõni teine riik või muu asutus." Samas ütles Trump samal päeval Twitteris, et tema kampaania ja venelaste vahel pole salakokkuleppeid (Trump kasutas sõna collusion), kuid teatas samal ajal tähenduslikult, et salakokkulepped ei ole kuriteod (collusion is not a crime).

Collusion is not a crime, but that doesn’t matter because there was No Collusion (except by Crooked Hillary and the Democrats)! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 31, 2018

Loomulikult ei kommenteeri ei demokraadid ega vabariiklased Venemaa seotust protsessides, vaid mõlemad pooled tõdesid pigem lakooniliselt, et sotsiaalmeediaplatvormidel puudub kontroll oma keskkonnas toimuva, sealhulgas ulatusliku mõjutustegevuse üle. Sellega visatakse kivi Facebooki kapsaaeda.

Facebooki tegevjuhid kirjeldasid väliskampaaniatega võitlemist kui kassi-hiire mängu, kuid ütlesid, et nad arenevad pidevalt ning suudavad kurjade kavatsustega kampaaniaid järjest edukamalt tuvastada. "Turvalisus on võidurelvastumine ja see ei saa kunagi läbi," ütles üks Facebooki tippjuhtidest Sheryl Sandberg intervjuus NY Timesile.

Ettevõtte sõnul olid praegu eemaldatud kaheksa lehte, 17 profiili ja seitse Instagrami kontot loodud 2017. aasta märtsi ja selle aasta mai vahelisel ajaperioodil ning need avastati esimest korda kaks nädalat tagasi. Üht lehte jälgis kokku 290 000 inimest.

Eelmise aasta aprillist selle aasta juunini korraldasid kontod 150 reklaamikampaaniat, mis läksid kokku maksma 11 000 dollarit. Kampaaniate eest maksti USA või Kanada dollarites. Lisaks kampaaniatele korraldasid kontod sama ajaperioodi jooksul 30 üritust, mille vastu ilmutas huvi kokku 4700 Facebooki kasutajat.