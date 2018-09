Elisa võttis esimesena Eestis isikutuvastamiseks appi näovõrdluse

„Näiteks hindab näovõrdlus teiste hulgas silmade omavahelist kaugust, silmade kaugust ninast ja palju muud, kuid nende suhete paika panemine ei ole triviaalne,“ kirjeldab MindTitani juht Kristjan Jansons, kellega koostöös lahendust piloteeritakse. „Tehisintellekti võlu seisnebki selles, et hulga programmeerijate asemel otsustab ja õpib tehisintellekt ise, mis on olulised punktide vahelised suhted ja mis on optimaalseim lahendus."

Kui tehisintellekt leiab, et isik on tuvastatud, läheb protsess edasi ja inimene saab tulevikus väljuda mobiilioperaatori juurest juba kehtiva Mobiil-ID-ga.

Kui tehisintellekti võrdluse vastus on negatiivne, jääb võimalus minna Politsei- ja Piirivalveameti esindusse ning lasta end ametnikul füüsiliselt tuvastada, täpselt nii nagu see täna toimib.

Hetkel kogutakse piloteerimise käigus andmeid teenuse kasutamisest ja kui piisav andmehulk on koos, hinnatakse koos Siseministeeriumiga tulemusi ning vajadusel kohandatakse kas protsessi või tehnoloogilist lahendust. Kui tehniliselt on süsteem toimiv, protsess klientide jaoks vastuvõetav ja lahenduse täpsus vastab riigi poolt ette antud kriteeriumitele, plaanitakse näovõrdlus kasutusse võtta 2019. aasta esimeses pooles.