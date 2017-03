Võimas laserkahur, mille USA armee nüüdsest oma käsutusse saab

Mobiilne 60 kW laserkahur. Kujutis: Lockheed Martin

Juba aastakümneid on ulmefilmides kujutatud laserit võimaliku relvana, mis sobiks tulevikus asendama kõiki praeguseid projektiile, ehk siis kuule kasutavaid tulirelvi. Alles 21. sajandil on aga tehtud hiilgelsuuri samme, et tegelikult laserist sõjakõlbulikku relva teha.