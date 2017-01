VIDEOD: Panama kanal võimaldab ka tuumaallveelaevaga sealt läbi sõita

Selline asi on selgelt võimalik vaid rahuajal, sest Panama kanalit läbides on ju allveelaev kogu aeg pinnal ja nähtaval, lüüsist lüüsi pääsemine muud moodi poleks võimalik. Panama kanali neutraliteet on tagatud lepinguga, kuid USA tuumaallveelaevu on Panama kanalit läbimas päris tihti nähtud.