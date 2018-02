VIDEO | Süürias märgati Venemaa uue põlvkonna hävitajat Su-57

Avaldatud fotodel on näha ka neli hävitajat Su-37, raadiolokatsioonilennukit A-50U ja reisilennukit Tu-154. Varem toodi A-50U Süüriast avalikult ära seoses Venemaa presidendi Vladimir Putini väljakuulutatud Vene väegrupeeringu kärpimisega, vahendab Vedomosti.

Praeguseks on ehitatud kümme Su-57 katseeksemplari ning sel aastal oodatakse Venemaa kaitseministri asetäitja Juri Borissovi sõnul lepingu sõlmimist 12 Su-57 tarnimiseks, mis lähevad katsetamisele Venemaa õhu- ja kosmosejõudude katsetuskeskustesse.

Nende uute lennukite Süüriasse viimine koos „lendava radariga” A-50U võib tähendada mitte ainult soovi katsetada uut lennutehnikat lahinguoludes, vaid ka Venemaa otsustavate kavatsuste demonstreerimist seoses Süüria valitsusvägede alanud operatsiooniga Damaskuse äärelinnas Ida-Ghoutas, märgib Vedomosti.

