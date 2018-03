VIDEO | Itaalia hävitajad Eesti taevas: adrenaliin ja kiirus

Itaalia kaitseministeerium avaldas video Itaalia hävitajate Eurofighter tegevusest Eestis, teatab The Aviationist.

Itaalia õhujõudude (Aeronautica Militare) 36. tiiva (36° Stormo) neli Eurofighterit on alates jaanuari algusest läbi viinud kuus häirelendu ja mitmeid treeninglende.

The Aviationist teatab, et videos on huvitavad ja väärivad märkimist 2. märtsil vahelt lõigatud Vene Il-20, kaks Il-20 eskortivat Vene Su-27 (pole selge, kas tegemist on sama 2. märtsi missiooniga), ühised lennud koos kuninglike Taani õhujõudude F-16-tega, USA F-16-tega, Rootsi Gripenitega ning Eesti An-2 ja L-39-ga.

Näha on ka manööverdamine lähikohtumisel Vene mereväe Su-30SM-iga (00.28).