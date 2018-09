Venemaa tahab sõduritel sotsiaalmeedia ära keelata, sest nutikauged soldatid tekitavad sõjaväele ja poliitikutele hulgaliselt peavalu

Nii ongi Venemaa Riigiduumasse jõudnud eelnõu, mille eesmärgiks on kärpida sõdurite sotsiaalmeediakasutust, vahendab Ars Technica. "Teenistuses olijatel on keelatud Internetti ja massimeediumitesse postitada informatsiooni, mis kirjeldab, millises väeosas nad on, millised on nende teenistusülesanded ja paiknemine, samuti on keelatud teiste üksuste taktikalise informatsiooni avaldamine, välja arvatud juhtudel, kus seda lubavad Vene Föderatsiooni õigusaktid," seisab eelnõus.

Eelnõu loojate sõnul on näha, et teiste riikide eriteenistused koguvad Internetist ja sotsiaalmeediast Vene armee väeosade kohta hulgaliselt informatsiooni ning sõjaväelaste sotsiaalmeediakontode suhtes on näha kõrgendatud huvi. Poliitikute sõnul võimaldab info lekkimine sõjaväelasi psühholoogiliselt mõjutada, lisaks saab teabe abil mõjutada avalikku arvamust Vene Föderatsiooni välispoliitikasse.

Probleemi on üritatud lahendada ka sõjaväe-eeskirjade kaasajastamisega - 2017. aastal lisandus sinna klausel, mis ütleb, et kõigil sõjaväelastel peaks asukoha jagamine nutitelefonis olema välja lülitatud. Sotsiaalmeedias hulgaliselt levivad fotod ja postitused vene sõjaväelastest, kelle piltidel on juures geolokatsioon, näitavad, et sõdurid eeskirju väga rangelt ei järgi.