Venelased ei saa ju Ameerikale alla jääda: Nii sündis FEDOR - robot, kes tulistab

"Meie ei valmista Terminaatorit!" Kuidas iganes selliste asjade väljamõtlemist ka õigustatakse, kahejalgsete robotite väljatöötamise otstarve on just nimelt sõjaline. Luua kaugjuhitav või isetoimiv sõdur, mis tulistaks, mitte ei hakkaks mõtlema, kas käsk on õige või vale.

Kahe- ja neljajalgseid roboteid töötab välja terve rida instituute USA-s, kahtlematult ka mujal maailmas, kuid kõige kõvema kella külge on läinud ikka Boston Dynamicsi ja DARPA väljatöötatud inimest meenutavad robotid. DARPA on aga just sõjaline uurimiskeskus. Kuid ameeriklased ei ole kiirustanud ATLAS-ele ja PETMAN-ile relva kätteandmisega, sest eks paljude mälus on ju Lahingulaev Galactica sarjad, robotitest, kes inimkonda hävitama hakkasid. Vene teadlastel, kes töötasid välja roboti FEDOR (Final Experimental Demonstration Object Research - lõplik eksperimentaalne demonstratsiooniobjekti uurimus), aga sellist tõket ei olnud. FEDOR sai kohe kätte ka revolvri ja ta pandi sellest tulistama. Putini robotsõdurid on võimelised nimelt mõlema käega tulistama. Seotud lood: VIDEO: Boston Dynamics andis oma kahejalgsele robotile oluliselt kiirust ja liikumisvõimet juurde

Appi, robotit pekstakse! Boston Dynamics kiusab jälle oma kätetööd Ja siis veel legend, kuidas need robotid oleks mõeldud kosmosevallutuseks. Millega siis on tegemist - tapariistaga või abimehega kosmoses? Kosmos peaks ju olema võidurelvastumisest vaba. Loe veel FEDOR on umbes 180 cm pikk, kaalub 106 kuni 160 kg, suudab tõsta aga 20 kg raskust. Tundub nagu tüüpiline ülekaaluline, kohmakas ja nõrgapoolne inimene. Aga eks nii nagu ameeriklaste Boston Dynamics, üritavad ka venelased ettevõttest Android Technics oma robotitele oskusi ja liikumisvõimet juurde anda. Ise nad räägivad, et arendavad mitte Terminaatorit vaid hoopis tehisintellekti. FEDOR peaks saadetama ainsa reisijana kosmosesse 2021. aastal uue kosmoselaevaga Federatsija, seni peab ta aga rahuldama ennekõike sõjakaid riigijuhte, nagu asepeaministrit Dmitri Rogozinit. Masinlik kosmonaut, kes on võimeline tulistama... Ja seda veel tuleviku kosmosejaamas, mida tehakse koostöös ameeriklastega.