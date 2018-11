USA sanktsioonid panid Iraani hävituslennukeid tootma

Nagu näha, siis vähemalt hetkel demilitariseerimisplaanid ei toimi ning sanktsioonid on pannud Lähis-Ida riigi hoopis ise hävituslennukeid tootma. Siiani on valdav osa kasutatavatest lennukidest pärinenud Nõukogude Liidust (MiG 29, Su-24 ja Su-22), USAst (F-5, F-4 Phantom II ja F-14) ja Hiinast (Chengdu F-7).

Iraani võimude sõnul on Kowsarid sada protsenti kohalik toodang ning võimelised kandma erinevat relvastust. Reutersi sõnul on aga mõningad relvastuseksperdid väitnud, et lennuk on koopia praegu riigi relvastuses olevast ameeriklaste F-5 lennukist, mille tootmine hakkas juba 1960ndatel. Viimased F-5 hävitajad toodeti 1987. aastal.