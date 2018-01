Türgi ja kurdid tümitavad teineteist Süürias Saksa relvadega, esile on tulnud tanki Leopard 2 nõrkused

Türgi armee ja kurdid võitlevad Süürias omavahel Saksa relvadega. Lisaks eetilistele küsimustele näitab see ka tanki Leopard 2 suuri nõrkusi, kirjutab Saksa ajaleht Die Welt.

Twitteris ja YouTube’is ringlevad praegu pildid ja videod, mis on väidetavalt pärit Süüriast ja on Saksamaa jaoks ebamugavad. Näha on tanke Leopard 2, mida Türgi armee kasutab Süürias Afrinis, kirjutab Die Welt.

Üks video näitab, kuidas üks Türgi Leopard 2 saab raketiga pihta. Selle tagajärgede kohta pole video järgi võimalik järeldusi teha. Twitteris ringlevad aga fotod, mis on väidetavalt tehtud pihta saanud tankist. Rakettide näol on ilmselt tegemist tankitõrjerakettidega Milan, mida kasutab kurdide omakaitsevägi YPG.

Analysis of the Leopard 2A4TR recently hit in Turkey, allegedly by an ATGM [THREAD] pic.twitter.com/9ojLutCde9 — Yago Rodríguez (@MinsterTX) January 21, 2018

Need fotod ja videod on mitmel põhjusel piinlikud Saksa kaitsetööstusele ja liiduvalitsusele, mis on andnud loa kõnealuse tehnika eksportimiseks, märgib Die Welt.

Esiteks on Saksamaa varasematel aastatel NATO partnerit Türgit Leopard 2-dega varustanud. Ekspertblogis Augengeradeaus dokumenteeritakse, et aastatel 2005-2011 anti Türgile üle kokku üle 350 tanki Leopard 2. Türgi armee poolt moderniseeritud tankid sõidavad praegu Põhja-Süüria külades ja linnades ning ründavad seal kurdide positsioone.

Loe veel

Teiseks õpetasid Saksa Bundeswehri instruktorid aastatel 2014-2017 kurde Islamiriigi-vastase võitluse tarvis tankitõrjeraketiga Milan ümber käima. Samadel aastatel andis Saksamaa kurdidele üle enam kui 200 Milani süsteemi. Nüüd võitlevad kaks poolt nähtavasti Saksa relvadega omavahel.

Kolmandaks saab Die Welti sõnul selgeks, kui haavatav on Leopard 2 juhitavate relvade suhtes. Juba eelmisel aastal levisid videod sellest, kuidas Islamiriik ründas Türgi Leoparde edukalt Vene rakettidega Kornet, mis on suhteliselt moodne juhitav relv, mis võeti kasutusele 1990. aastate keskel. Leopard 2A4 ehitati aga 1980. aastatel ning selle soomus on haavatav rünnakutele küljelt ja ülalt.

Nüüd näitab YPG, et Leopardi saab rünnata ka Milaniga, mis arendati välja juba 1970. aastatel ja on vahepeal vananenud. Kui ka Milan on võitmatuna reklaamitud Leopard 2 vastu edukas, peavad sakslaste ekspordikliendid üle maailma küsima, kas nad on omale ostnud juba 1980. aastatel iganenud tanki, märgib Die Welt.

Leopard 2 ja teised selle põlvkonna tankid arendati 1960. ja 1970. aastatel välja eeskätt duelliks vastase tankidega. Soomus on sellele vastavalt mõeldud tabamusteks eest. See kontseptsioon ei ole adekvaatne asümmeetriliste jalaväelahingute korral hoonete vahel. Kui tanki rünnatakse tagant või küljelt juhitava raketiga on selle kahjustamiseks või hävitamiseks vaja suhteliselt väikese läbistusjõuga lõhkepead.

Leopard 2 on sellistele rünnakutele väga haavatav. Die Welti sõnul on küsitav, kas Leopardi moodsad versioonid – Bundeswehr kasutab praegu versiooni A7 uuendatud soomuskaitsega – on tegelikult juhitavate rakettide vastu paremini kaitstud.