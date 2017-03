Trimaraan-fregatt: Kolme kerega sõjalaev on Hiina maailmavõimu tulevik

Hiina mereväele oli suursaavutus see, kui 2012. aastal võeti kasutusele riigi esimene lennukikandja, kuigi päris oma töö tulemuseks seda pidada ei saanudki.

Hiina oli uurinud lennukikandjate ehitamise võimalusi juba 1970. aastatest peale, ostes endale ka neli lammutusele saadetud vana lennukikandjat HMAS Melbourne, Minsk, Kiiev ja Varjag. Viimasest lõpuks ka riik endale 2012. aastaks esimese lennukikandja ehitas. Ja nüüd, kui "oskus" käes, lubab riik tüüp 001A-lennukikandjaid ise ehitama hakata, esimene selline Shandong, peaks Daliani laevatehasest valmima aastaks 2019. Kuigi see meenutab ikkagi äravahetamiseni endist NSV Liidu lennukikandjat Varjag (praegust Liaoningi).

Uus laevatüüp (ehk koopia)

Niisiis, Hiina laevatööstus on suurte sõjalaevade valmistamise oskused omandanud, nüüd on aeg järgmiseks sammuks. Trimaraan-fregatt on omapärase uue laevatüübi nimeks, mida Hiina laevaehitajad kavatsevad 2018. aastal ehitama hakata. Laev suudaks merel kihutada kiirusega kuni 35 sõlme (65 km/h), oleks raskerelvastusega, suudaks toimida ka helikopterikandjana.

Dubais toimuval kaitsetööstuse messil IDEX esitleti juba sellise laeva maketti - kolme kerega Hiina tulevikusõjalaeva. Hiina laevatööstuse ekspordifirma (China Shipbuilding Trading Co., Ltd. ehk CSTC) nimetab aluse trimaraaniks, ja on pannud ehituse alguse 2018. aasta Hiina rahvavabastuslaevastiku plaani.

Trimaraan tähendab terminina kolme paralleelse omavahel ülaltpoolt ühendatud kerega laeva. Sarnaseid palju väiksemaid aluseid kasutab Hiina juba peamiselt abimissioonidel, nagu otsingutel merel ja okeanograafilisel uurimisel. Trimaraanidel on kolm keret - põhikere keskel ja kaks väiksemat laevakeret selle külgedel veidi taga pool. Sarnasele põhimõttele rajanevad ka USA uued USS Independence klassi rannikuala võitluslaevad (LCS). Ja nagu ikka Hiinas moeks, on alust arvata, et sealsed trimaraanid on vähemalt kuju osas ameeriklaste laevadelt "maha viksitud".

Selline kuju omab mitmeid eeliseid, esiteks neid kolme keret ühendav ühine laevatekk on palju avaram, kui oleks ühe kerega laeval, seal on angaarid helikopterite ja vertikaalselt õhku tõusvatele ja maanduvatele VTOL-lennukitele.

Trimaraanidega on merel ka võimalik saavutada palju suuremat kiirust (Võrdluseks, maailma kiireim laev peaks olema mullu valminud Austraalia katamaraan HSC Francisco, 58 sõlmega ehk 107 km/h, USA kiireim sõjalaev trimaraan USS Detroit saavutab aga kiiruseks 47 sõlme, 87 km/h. Nendele jääb Hiina imelaev siiski veel alla).

CSTC trimaraan saaks olema relvastatud 76 mm kahuriga ja raketisüsteemidega, mis võimaldaks ka vaenulikke sõjalaevu põhja lasta. Laev oleks 142 meetrit pikk, aga IDEX messil esitletud laeva ajamitest oleks ekspertide sõnul siiski raske üle 25 sõlme kiiruseks saada. Hiina esindajad olid palju optimistlikumad.

USS Independence tüüpi laevad, mis peaks enamikus kaitsma Ühendriikide läänerannikut Vaikses ookeanis, on küll oluliselt kiiremad, aga märksa nõrgema relvastusega. Hiina trimaraanid suudaks kanda ka märgatavat dessantüksust. Aga on üsna tõenäoline, et need laevad saavad tulevikus ka omavahelist võidusõitu proovida ennekõike Lõuna- ja Ida-Hiina meredel.