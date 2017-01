Taani piloodid näitavad: Parimad trikid, mida hävitajaga F-35 õhus teha saab

Lockheed Martin F-35 Lightning II on hetke kõige kuumem nimi hävituslennukite maailmas, kuigi selle valmimine ongi tootjale palju peavalu valmistanud. Nüüd on lennuk kasutamiseks valmis ja erinevate riikide piloodid annavad oma parima, et selle kogu võimekust ära kasutada.