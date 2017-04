Suurimad allveelaevastikud maailmas: Põhja-Korea esikoht ajab ameeriklasedki muret tundma

Selliste allveelaevadega tahab Põhja-Korea ameeriklasi kohutada. Reuters / Scanpix

Olgu, need, kes sõjanduse asju jälginud, teavad seda niigi. Suurim allveelaevastik maailmas pole mitte venelastel, hiinlastel või ameeriklastel. Hoopis üks palju väiksem riik on esikohal ja juba mitu aastat järjest. Millises seisundis need allveelaevad muidugi on, on iselugu.