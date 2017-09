Rohingjad - kas tõesti käib Myanmaris genotsiid ehk kes selle konflikti üldse vallandas?

On selge, et Indoneesias elatakse usuvendadele tugevalt kaasa. AFP / Scanpix

Myanmar (varasema nimega Birma) on olnud lausa krooniliseks konfliktikoldeks alates 1949. aastast. See, et seal valitsusväed mõne etnilise või regionaalse vähemusega lahinguid peavad, pole ammu enam mingi uudis, pigem juba masendav argipäev. Uudis on küll see, et väidetav genotsiid jätkuvat seal ka pärast Nobeli rahupreemia laureaadi Aung San Suu Kyi mullust võimuletulekut.