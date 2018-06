Raport: Venemaa uus droon-tank osutus Süürias sõjaväljal parajaks pettumuseks

Popular Mechanics vahendab Defence Blogi ja nendib, et uus kaugjuhitav tank Uran-9 võib küll muljetavaldav välja näha, kuid tegelikus lahinguolukorras polnud sellest mitmetel põhjustel suurt asja.

Sõiduk kaotas sageli side kontrolljaamadega, selle vedrustus ja relvasüsteemid osutusid ebausaldusväärseks ja tank ei olnud võimeline liikudes vaenlase pihta tuld andma.

Probleemid toodi välja hiljuti Sankt-Peterburis N.G. Kuznetsovi nimelises mereakadeemias toimunud turvakonverentsil toimunud ettekandel.

Uran-9 näidati avalikkusele esmakordselt üle-eelmisel aastal. See on viie meetri pikkune ja umbes kümme tonni kaaluv mehitamata sõiduk. Tank on varustatud 30mm 2A72 automaatkahuri ja nelja 9M120-1 Ataka juhitava tankitõrjeraketiga, mis tähendab, et Uran-9 peaks olema ohtlik vastane nii jalaväele, kergelt soomustatud sõidukitele kui ka tankidele.

Tegelikkuses on Uran-9-ga aga seotud palju probleeme. Üks tõsisemaid on see, et sõjamasin on üsna lühikese lõa otsas: keskmiselt on see võimeline mehitatud kontrolljaamast liikuma vaid 300-500 meetri kaugusele. Uran-9 kaotas kontakti kontrolljaamaga kokku 19 korda, millest 17 puhul kestis katkestus minuti või vähem, ent ühel korral lausa poolteist tundi. Linnas osutus probleem veel teravamaks, kuna hooned blokeerisid raadiosignaali.