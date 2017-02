PL-01 on (nagu lühendki juba viitab) Poolas OBRUMI välja töötatav kergtank, mis rajaneb küll Rootsi CV90120-T tanki põhimõtetel, aga Briti BAE Systemsi kaasabil peaks poolakad valmis saama juba ka radarite eest varjava soomusega ülimodernse tanki, mis võiks masstoodangusse jõuda aastal 2018.

Esimest korda tutvustati kontseptsiooni Kielce sõjatööstuse messil aastal 2013, ehk ilmselgelt on arendustöös näha ka kiireid edasiminekuid.

Kuigi tegemist on kergetankiga, meenutab ta oma ülesehituselt siiski kaasaegseid põhitanke, juht paikneb tanki esiosas, ka komandör ja kahurimees istuvad tankis sees. Tanki tagaosas on veel lisaruum, mis vajaduse korral mahutaks nelja sõdurit. Soomuki kere tugineb Rootsi lahingmasinale CV90, milliseid (jalaväe lahingumasinaid CV9035) on Hollandi kaudu hankinud ka Eesti. Võrreldes Rootsi kergetankiga CV90120-T on aga Poola masin saanud 270 hobujõudu juurde. Mootori arendusel on näha ka sakslaste kätt.

940-hobujõuline diiselmootor võimaldab tankil saavutada 70 km/h kiirust sillutatud teel või 50 km/h raskemas maastikus, sõidukaugusega 500 km. Tank suudab ronida üles 60-kraadisest kaldest, ületada 2,6 meetri laiuseid kraave ja läbida veetakistusi, mille sügavus on 1,5 meetrit. Mõningase ettevalmistusega on võimalik läbida aga ka viie meetri sügavusi veetakistusi.

Tanki kaitsesoomus vastab täielikult NATO standarditele, lisasoomus aitab kaitsta ka mitmesuguste projektiilide, lõhkekehade ja maamiinide eest, kogu kere on kaetud radiatsiooni imava materjaliga. Tank peaks olema võimalikult märkamatu infrapuna- ja radarikiirte eest, nähtavasti maskeeritud ka inimsilmale. Tankil on automaatne tulekustutussüsteem, meeskonna istmed on ka tehtud võimalikult selliseks, et plahvatuste negatiivset mõju füüsisele vähendada.

Ja mõistagi on meeskond varustatud ka maksimaalselt kaasaegse tehnoloogiaga, satelliitnavigatsiooniga, öösel nägemise seadmete ja muu tipptasemel tehnikaga, mida BAE Systems tootnud NATO riikidele juba aastaid (tegemist on suuruselt kolmanda sõjatööstusettevõttega maailmas, asutatud 1999, kuid rajaneb tervel real sama edukatel eelkäijatel).

Tanki peamine kahur on kas 105- või 120-millimeetrine, mis paikneb mehitamata tornis, suutes tulistada nii tavalisi lõhkekehi kui ka juhitavaid tankitõrjerakette. Automaatne laadimissüsteem võimaldab tulistada kuus lasku minutis. Tank ise on varustatud 45 mürsuga, neist 16 on kohe laskevalmis. Lisaks on tank varustatud ka 7.62-kaliibrise kuulipildujaga, mis suudab laadimata teha tuhat lasku. Arendustöö käigus on tankile lisada plaanis ka automaatset granaadiheitjat.

Kui võrrelda näiteks ameeriklaste Abrams-tankidega, siis viimased jäävad hobujõududelt (1500) selgelt peale, kuid veetakistuste läbimisel on kehvemad, ka sõidukaugus ja kiirus jääb veidi alla. PL-01 kaalub samas 35 tonni, Abrams M1A2 SEP 63 tonni. Sakslaste Leopard 2A5 on samuti 1500-hobujõuline, peaaegu sama raske kui Abrams, aga suudab saavutada ka kiirust 72 km/h.

Võrdlus Vene tankiga T-14 Armata on aga poolakad ja venelased üksteisele vastu vaidlema pannud. Venelaste järeldus on, et PL-01-st ei ole 1200-hobujõulisele Armatale vastast, kuigi poolakad ise on veendunud, et PL-01 võimaldaks lausa Leoparde välja vahetada.

Praegu on 892 tankiga Poola tankivägi ka suuruselt neljas soomusjõud NATO-s (USA, Türgi ja Kreeka järel), teab Venemaa meedia väita.