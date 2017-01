PILK KAARDILE: Kus paiknevad maailma lennukikandjad praegusel hetkel

Suurim lennukikandjate laevastik on selgelt USA-l, ning neid näeb sageli liikumas ka Lähis-Ida ja Ida-Aasia vetes. Ka Euroopa riikidel on üsna mitu lennukikandjat, samas kui Venemaa on rahapuudusel olnud sunnitud oma lennukikandjaid kinkima ka Hiinale ja Indiale.