Alates sellest, kui endine KGB kaadriohvitser Vladimir Putin veidrate sündmuste tulemusel 1999. aastal Venemaal võimu haaras, on külma sõja aegsed luurevõtted täiel määral jälle kasutusel.

Nn illegaalide (valenimede all aastakümneid USA-s tegutsenud spioonide) programm paljastati USA-s 2010. aastal, eelmisel kevadel ilmnes ka ulatuslik KGB-lik ahistamiskampaania USA diplomaatide vastu üle maailma, sügisel muutus aga Vene häkkerite kübersõda USA vastu juba lausa sealse valimiskampaania kaalukeeleks.

Ühenduses 35 Vene diplomaadi väljasaatmisega nüüd, sai teatavaks ka vähemalt kaks Vene saatkonnale kuulunud hoonet Ühendriikide pinnal, mida selgelt kasutati USA-vastases luuretegevuses. Hoonete asukoha paljastamisega kavatseb USA ka teha lõpu nendes toimunud illegaalsele tegevusele. Kas need olid ka seotud USA-vastase kübersõjaga, pole päriselt kindel.

Vene saatkond on neid hooneid nimetanud datšadeks, ehk siis suvilateks. USA pool kasutab pigem terminit compound, mis võiks viidata sõjalise otstarbega kantsile. Hoonete juures paiknesid ujumisbasseinid ja tenniseväljakud, kasutada võidi neid seega tõesti erinevatel otstarvetel.

Pioneer Point

Üks neist paiknes Pioneer Pointis, Centrevilles Marylandis, Cheaspeake Bay ääres ja oli omandatud NSV Liidu diplomaatide poolt juba 1972. aastal. 45-aakrine krunt oli algselt kuulunud ettevõtjale John J. Raskob (1879-1950), kes läks ajalukku DuPonti ja General Motorsi juhina ja Empire State Buildingu ehitajana.

Kuigi villa hangitigi vormiliselt suvilana, läksid külma sõja ajal liikvele kohe kõlakad võimalikest nõukogude allveelaevadest selle lähistel liikumas. 1987. aastal õnnestus Washington Posti reporteril ka hoones sees käia, aga toona oli ju tegemist pingelõdvenduse ajaga. Siis kasutas villat ja selle kõrvalhooneid 20 diplomaati, nüüd elab seal aga nähtavasti juba 40 perekonda.

Raskobi villa:



Vaade Raskobi villale 1940. aastal AP Photo / Scanpix

Killenworth

Märksa silmatorkavam on teine "compound": New Yorgis paiknev palee, nimega Killenworth. 49 ruumiga hoone paikneb Long Islandil, kohas nimega Glen Cove. Ka siin on nõukogude diplomaatia vaimustunud kuulsa ärimehe ja filantroobi, nimelt George Dupont Pratti (1869-1935) 1913. aastal ehitatud villast.

Juba 1950. aastatel kasutasid seda nõukogude diplomaadid ÜRO juures, 1982. aastal läks aga avalikuks tüliks lahti, kui president Ronald Reagan süüdistas NSV Liitu avalikus luuretegevuses Long Islandil.

Killenworth:



Killenworth New Yorgis Reuters / Scanpix

Oyster Bay

Lisaks on USA meediale teatavaks saanud veel Vene saatkonna kasutatav kants Long Islandil, Oyster Bays, Upper Brookville linnaosas Mill Riveri teel. Kohe pärast seda, kui USA välisministeerium hoone asukoha teatavaks tegi, algas seal suurem kolimine pihta.