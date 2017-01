Dokument on koostatud USA luurekeskagentuuri (CIA) poolt 23. juunil 1955, ja nüüd sai ta vastavalt dokumentide avalikustamise reeglitele salastatuse alt vabaks. Jutt on ennekõike sõjalise otstarvetega raadiojaamadest.

Dokumendi sissejuhatav osa on endiselt salastatud, vihjates ilmselt dokumendi koostajate isikutele. Dokumendis esinevad korduvad vead kohanimedega viitavad aga, et osa infost on olnud sihilikult eksitav. Igatahes paistab info pärinevat otse Tallinnast.

1. Raadiojaamad Tallinnas; 2. Jälgimisjaamad Eestis

dokument dateeritud 23. juulil 1955

1. Suurim raadiojaam Tallinna mereväebaasis paikneb Tallinna kaguosas Lasnamäe tänava ääres, Valge tänava lähistel, ligemale 3,5 km kaugusel Tallinna raudteejaamast ja 1,5 km kaugusel Kivimäe (pigem siiski Ülemiste? - toim) raudteejaamast. Raadiojaam võtab enda alla umbes 200 ruutmeetrit, mis on ümbritsetud 2,5 meetri kõrguse okastraat- ja võrkaiaga. Vahitornid tunnimeestega on igas neljas nurgas, ja valve all on ka sissepääs Lasnamäe tänavalt. Sellel alal on viis ülekandemasti, viis veokit raadiotehnikaga ja neli ühekorruselist barakki, viimased paiknevad hajutatult sellel alal. Iga mast koosneb kolme postiga terasstruktuurist, mis saavad tipus kokku, igaüks paiknedes 1,5 m kõrgusel betoonalusel. Masti kõrgus võib olla 30 kuni 60 meetrit. Iga ülekandemasti all on ka mingit sorti seadmed.

2. Väiksem raadiojaam paikneb Suur-Raevalla (jälle segadus kohanimega - toim) ja Kopli tänavate ühinemiskohal Kopli poolsaarel. Raadiojaam koosneb kolmest mastist, umbes 60 m kõrged, millest kaks on ühendatud ringantenniga, kolmas seisab aga vabalt. Samal ristmikul paikneb ka üks ühekorruseline barakk, teine, veel väiksem on lähikonnas. Ala on ümbritsetud tõketega, kuid ilma vahipostideta. Üksik vahimees on kohal päeval ja kahe mehe vahetus öösel.

3. Eestis on neli alalist ja üks mobiilne jälgimisjaama, mille ülesandeks on tuvastada lääne ülekannete kuuldavust ja nõukogude rajatiste segamisvõimet. Kogutud materjal ja salvestised saadetakse aga Balti regiooni keskusesse Riiga.

4. Üks alalistest jälgimisjaamadest paikneb Pärnu maantee 151, Nõmmel, Tallinna eeslinnas. Tegemist on krundiga, mis varem kuulus A. Leesmentile. Selles aias on vana ja pigem väike puidust hoone, kus neli inimest elavad ja mehitavad seda posti.

5. Kolm ülejäänud alalist jälgimisposti paiknevad Pärnus, Türil ja Tartus, täpsed aadressid küll teadmata.

6. Mobiilne jälgimispost koosneb kergest hallist veokist, mida mehitab kolm isikut ja autojuht. Ülemuseks on armeenlane nimega Mikritšjan. See veok paikneb Türil ja võtab ette väljasõite mitmele poole Eestis. Veokit on eriti tihti nähtud alaliste jälgimisjaamade lähistel, ilmselt tehes paralleelseid salvestusi.