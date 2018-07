Nimevõistlus termotuumarelvale: Venemaa „viimsepäevatorpeedo“ ristiti merejumala järgi

Kui esimesed raportid väitsid, et Poseidoni lõhkepea võimsus on 100 megatonni (see oleks kaks korda rohkem kui maailma võimsaimal lõhatud pommil ehk Tsaar-Pommil), siis allveelaevaekspert HI Sutton väidab oma kodulehel Covert Shores Poseidonist rääkivas loos, et selle lõhkepea võimsus on kaks megatonni.

Torpeedo liikumiskiirus on sama lehekülje andmeil kuni 70 sõlme, mis on võrdne umbes 130 kilomeetriga tunnis ja selle maksimaalne liikumissügavus on umbes kilomeeter. Torpeedo stardib spetsiaalselt allveelaevalt, väidetavalt on aga olnud jutuks ka plaan need merepõhja ootele paigutada.

Poseidon on usutavasti heidutus- ja vastulöögirelv, mis läheks kasutusse pärast seda, kui keegi on Venemaale tuumalöögi andnud. Veealune relv on loodud selgelt eesmärgiga raketitõrjesüsteemidest möödumiseks.