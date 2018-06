Maailmas on värske raporti järgi juba üle miljardi tulirelva - kelle käes need on?

Genfi rahvusvaheliste ja arenguuringute instituudi (PSIG) raporti põhjal jaotuvad tulirelvad maailmas hetkel järgmiselt: 857 miljonit relva (mis on kakssada miljonit enam kui kümme aastat tagasi) on tavakodanike käes, sõjavägede arsenalides on 133 ja korrakaitse käes 23 miljonit tulirelva.

Tavakodanike käsutuses on kõige rohkem relvi (nagu võis ka vast eeldada) USA-s ja just ameeriklaste ostude arvelt ongi relvade hulk maailmas enim kasvanud. Kui kokku on maailmas tavakodanike käes 857 miljonit tulirelva, siis ameeriklaste käes on neist 393 miljonit, samas kui riigi rahvaarv on umbes 326 miljonit. See tähendab, et riigis on iga 100 kodaniku kohta ümmarguselt 121 tulirelva.

Jeemenis – see on tabelis järgmine – on saja inimese kohta 53 tulirelva ning seejärel tulevad esimeste Euroopa riikidena Montenegro ja Serbia, kus mõlemas on 100 inimese kohta 39 tulirelva. Järgmised on Kanada ja Uruguay – mõlemas on 100 inimese kohta 35 tulirelva.

Ka meie naabermaad on tabelis suhteliselt kõrgel: Soome on näiteks maailma arvestuses kaheksas (32,4 tulirelva 100 kodaniku kohta), Norra on 14. (29 relva) ja Rootsi 19. kohal (23 tulirelva saja inimese kohta).

Venemaal on 100 tsivilisti kohta 12 tulirelva, Lätis 11, Leedus 14 ja Eestis 5. Eesti kodanike käes on raportiga kaasas oleva graafiku põhjal registreeritud tulirelvi kokku 47 000, registreerimata relvi aga 18 000.