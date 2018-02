Lahing nagu keskajal: Filipiini meremehed tõrjusid piraate keeva vee ja õliga

Piraadid tahtsid kaubalaeva pardale ronida, ent meremehed heitsid neile kaela tuliseid vedelikke. Linnuste piiramise ajast pärinev kaitsetaktika oli edukas ja röövlid taandusid. Vahejuhtum toimus eelmisel nädalal.

Popular Mechanics kirjutab, et sellises teguviisis pole midagi ülemäära haruldast. Võitluses piraatide vastu kasutavad sealtkandi meremehed sageli igasuguseid "käsitöövõtteid". Ja piraadid on Sulawesi merel, kus rünnak toimus, aina aktiivsemaks muutumas.

Intsident toimus kaheksa kilomeetrit Sibago saarest kagus. Kolm mootorpaati, mis olid kokku mehitatud umbes tosina röövliga, ründasid Filipiinide lipu all sõitvat kaubalaeva nimega MV Kudos, mis oli teraselastiga teel Davaost Manilasse. Piraadid üritasid köite ja konksude abil pardale ronida, ent 22 meremeest tõrjusid röövlid iidsete nippidega tagasi, kallates neile pähe keeva õli ja vee segu.

Röövlid taganesi ja avasid laeva pihta tule, mille tulemusena üks meeskonnaliige ka viga sai, ent mitte kuulist - ta kätt vigastas klaasikild.

MV Kudose hädaabikutsungi peale tõttasid kohale nii mereväe laevad kui ka tipptehnoloogiaga varustatud rannavalvekopterid. Senikaua suutsid meremehed röövleid oma jõududega alusest eemal hoida. Vigastatud meremehele anti esmaabi ja ametivõimud hakkasid ka piraate otsima, aga nood olid selle aja peale kadunud nagu vits vette.

Keevate vedelike vaenlastele kõrgelt kaela valamine on mõistagi tuhandete aastate tagune äraproovitud taktika. Õli läheb veest kiiremini keema ning selle keemistemperatuur on kõrgem. Samuti ei voola see veest erinevalt nahalt maha, vaid jääb tänu oma viskoossusele selle külge kinni, põhjustades võikaid põletushaavu.

Sõjaajaloost on teada mitmeid märkimisväärseid niisuguseid valamisjuhtumeid: aastal 67 kallasid näiteks Yodfati kindlust roomlaste eest kaitsvad juudid leegionäridele keevat õli kaela, mis turviste vahelt sisse voolas ja hirmsaid vigastusi kaasa tõi. Aastal 1099 aga valati keeva õliga üle ristisõja käigus Jeruusalemma piiranud rüütliväed. Need kandsid suuri kaotusi.

Mis piraatluse levikusse puutub, siis Popular Mechanics ütleb, et eelmise kümnendi põhiline kuum piraatluspiirkond Somaalia rannik on nüüd suuresti maha jahtunud. Kuid ka seal kasutati võitluses röövlitega sageli kodukootud vahendeid elektrifitseeritud okastraadist piraadilaevade sõukruvidesse visatavate võrkudeni välja. Ent kui Aafrika Sarve piirkonnas on piraatlus vaibunud, siis Sulawesi meres on see pead tõstmas ja pole ka ime - piirkonda läbib aastas erinevatel alustel 40 miljardi dollari väärtuses kaupa.