Kuni 100 miljonit dollarit: nii palju läks Trumpi tomahoogilöök Süüria pihta maksma

Tiibrakettide arv, mida USA sõjalaevadelt Süüria al-Shayrati lennuväebaasi pihta põrutati, paistab olevat praeguse seisuga 59. Venelased küll väidavad, et vaid osa neist tabas sihtmärki, mis on kaheldav, arvestades Tomahawkide modernset juhtimissüsteemi. Samas muidugi, arvestades kui palju ühe tiibraketi löök rahas maksma läheb, poleks ka ime, et nendest relvadestki võivad odavvariandid kasutusel olla.

Üks Tomahawk Block IV versiooni tiibrakett maksab USA meedia arvestusel enam kui 1,5 miljonit dollarit, kuigi enamikus kasutati seekordses õhulöögis nähtavasti kolm korda odavamat varianti.

Igatahes hinnang sellise õhulöögi kogumaksumuse kohta asetub kuskile 30 ja 100 miljoni dollari vahele.

Põhjus, miks Tomahawki arendust on viimastel aastatel oluliselt kiirendatud, on selles, et varem kasutatud "laevalt-laeva pihta" tüüpi tiibraketid ei suutnud kaugema vahemaa pealt eriti täpselt oma sihtmärki eristada, uue sensori lisamine raketile oleks aga vähendanud kütusepaagi ruumi. Kuid need vanad raketid kanti maha juba kümmekond aastat tagasi.

Raytheoni hinnang on olnud, et tiibrakettidele uue juhtimis-otsimissüsteemi paigaldamine tõstaks raketi hinda vähemalt 250 000 dollari võrra. Võib oletada, et see on tänaseks juba raketi hinna sees. Võrreldes 1999. aastaga on Tomahawki hind niigi juba kolmekordistunud.

Uuendatud Block IV tüüpi Tomahawki tiibraketid tulevad kasutusele aastail 2018-2019, seni on aga tõesti põhjust vananevaid tiibrakette ära kasutada, et uutele ruumi teha.

1983. aastal võeti Tomahawk-tiibraketid USA mereväes kasutusele

1991. aasta Lahesõjas kasutati ära kokku 288 Tomahawk-raketti

1993. aastal tabas kaks Tomahawk-i lööki Iraagi tuumauuringute keskust ja Iraagi luureteenistuse peakorterit, kasutati ära kokku 69 tiibraketti. Üks tiibrakett tabas hotelli, tappes ka kaks tsiviilisikut.

1995 lähetati 13 Tomahawk-raketti Bosnias oleva serblaste õhutõrje juhtimiskeskuse pihta.

1996 tabas Iraagi õhutõrjerajatisi kokku 44 Tomahawki.

1998. aastal vastas USA oma saatkondade hävitamisele Ida-Aafrikas kokku 79 Tomahawki löögiga Afganistani ja Sudaani pihta. Mõni neist kukkus alla ka Pakistanis. Iraaki tabas samal aastal veel 415 Tomahawk-raketi kogulöök.

Afganistani ja Sudaani pihta. Mõni neist kukkus alla ka Pakistanis. Iraaki tabas samal aastal veel 415 Tomahawk-raketi kogulöök. Kosovo sõjas 1999 kasutati ära 218 Tomahawk-raketti.

Terrorismivastane sõda 2001. aastal algas ligemale 50 Tomahawki kogulöögiga Afganistani pihta. Kui palju Tomahawke kokku Afganistanis ja Pakistanis kasutatud on, pole päris selge.

2003. aastal alanud sõjas Saddam Husseini kukutamiseks Iraagis kasutati ära 802 Tomahawk-raketti.

2011. aastal Liibüa sõjas kasutas USA ära 124 Tomahawki.

Tomahawke on kasutatud ka terroristide vastu Somaalias ja Jeemenis. Süüria praegusesse sõtta sekkus USA esmalt 2014. aastal 47 Tomahawki kogulöögiga. Nüüd kasutati ära 59 tiibraketti, võib eeldada, et neid on kasutatud ka vahepeal, eriti Islamiriigi vastu.

2015. aasta andmete järgi oli USA laevastiku käsutuses ligemale 3500 Tomahawk-raketti, kogumaksumusega umbes 2,6 miljardit dollarit. Kulutused nende rakettide hooldusele ja selleks kuluvale inimjõule summas selgelt ei sisaldu.

Inimeste hulk, kes Tomahawki-löökides surma saanud, on teadmata, kuigi ilmselgelt on see vaid murdosa kokku nendes sõdades surma saanud inimeste seas. Süüria kodusõjas on (enamikus valitsusvägede kahurilöökide all, aga ka erinevate jõudude omavahelistes tulevahetustes) surma saanud enam kui 450 000 inimest kuue aastaga. Sõdureid on neist veidi enam kui 200 000.