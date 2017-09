Kõlakad: Venemaa kasutas Süürias „kõigi pommide isa“ (ei, mitte tuumarelva)

Kinnitamata teadete kohaselt on Vene õhujõud visanud Süüriasse pommi, mida peetakse kõige suuremaks ja võimsamaks mitte-tuumarelvaks maailmas. Twitterist pärinevate teadete järgi heideti pomm Süüriasse Deir ez-Zori linna lähistele.

Hiidpommile, mille ametlik nimetus on ATBIP (ingl Thermobaric Bomb of Increased Power), on omistatud ka hüüdnimi „kõigi pommide isa“ (ingl FOAB; Father of All Bombs). FOAB kujutab endast üht nn termobaarilistest (suure kuumuse ja kõrge rõhu koosmõjul toimivatest) relvadest, mis enne plahvatamist paiskavad sihtmärgi kohale õhku kergestisüttiva gaasi pilve. Lisaks plahvatuses vallanduvale äärmuslikule kuumusele tekitab taoline lahendus ka surmava lööklaine, mis eriti rängalt kahjustab suletud ruumides — näiteks tankides, koobastes ja varjendites — viibivaid inimesi ja objekte.

Tehnouudiste veebilehe The Drive sõjandusuudiste rubriigi The War Zone osutusel paiskab FOAB enne sütitamist õhku etüleenoksiidi ja alumiiniumi segu. Etüleenoksiid on kergestisüttiv värvitu gaas, mida toodetakse mitmesuguste tarbekaupade, nt antifriisi kõrvalsaadusena. Etüleenoksiidi ruumala suureneb kuumenemisel väga kiiresti, tekitades tuliseid leeke ja võimsa plahvatuse.

Kui pommi 2007. aastal esmakordselt katsetati, väitis Venemaa kindralstaabi toonane asekomandör, et FOAB-i plahvatuse võimsus on „võrreldav tuumarelva omaga“. See on küll liialdus, aga mitte väga suur. 44-tonnise plahvatusvõimsuse juures läheneb FOAB-i hävitusjõud taktikalise tuumarelva omale. Võrdluseks: ameeriklaste 155 millimeetrise kaliibriga tuumasuurtüki M454 laskemoonana kasutatav lõhkepea W48 hävitusjõud on 70–100 tonni.

Pommi mitteametlik nimetus „kõigi pommide isa“ viitab selle kuuluvusele samasse klassi Ühendriikide 11-tonnise pommiga GBU-43/B, mida tuntakse ka nimetuse „kõigi pommide ema“ (ingl MOAB; Mother of All Bombs) all. MOAB-i kasutati hiljuti Afganistanis ISIS-e valduses olnud koobastevõrgustiku ründamiseks.

Küsimusele, kuidas Vene „vägilaspommi“ Süüria kohal täpsemalt kasutati, ei oska seni keegi vastata. The War Zone viitab 2007. aasta pommikatsetusest tehtud, Venemaalt pärineva videoülesvõtte põhjal, et pommi kohaletoimetamiseks kasutati tõenäoliselt Vene õhujõudude strateegilist pommitajat Tupolev Tu-160 Белый лебедь (NATO tähistusega „Blackjack“), kuid kaadritel, kus on näha pommi langemine, paistab relv veerevat välja hoopis transpordilennuki avatud tagaluugist. Ameeriklaste MOAB veeretatakse välja transpordilennuki C-130 Hercules ümber ehitatud versiooni tagaluugist,

Deir ez-Zori linn on rängalt kannatada saanud peaaegu kõigi Süüria kodusõja osapoolte tegevuse läbi — seda on üle külvatud nii Venemaa kui ka USA õhujõude pommilennukeilt loobitud pommidega ja isegi Iraani ballistiliste lühimaa-rakettidega.