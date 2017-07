Kevadel Ukrainas Balaklijas toimunud laskemoonaplahvatuste "autoriks" oli ilmselt granaadiga varustatud droon

Popular Mechanics vahendab, et Ukraina luureteenistus on veendunud, et viimaste aegade ühe võimsama plahvatusteseeria tekitas vene droon, mis kandis kaasas vaid üht granaati.

Plahvatusteseerias hukkus üks inimene ja viis sai vigastada. Tekitatud kahju oli umbes 850 miljonit eurot. Nagu Delfi toona kirjutas, kärgatasid plahvatused 23. märtsi esimestel tundidel. Lähedalasuvatest asulatest evakueeriti 20 000 inimest ja kehtestati ka 50-kilomeetrise läbimõõduga lennukeelutsoon.

Usutavati põhjustas plahvatused droon, mis kandis kaasas ZMG-1 termiitgranaati (siinkohal on termiidi all mõeldud spetsiaalset põlevsegu, mitte putukaid). Termiit koosneb rauaoksiidist (ehk põhimõtteliselt roostest) ja alumiiniumpulbrist ning põleb väga kõrge kuumusega. See võinuks hõlpsalt puidust laskemoonakastide seinad läbi põletada ja laskemoona plahvatama panna.

Popular Mechanics kirjutab, et Balaklijat üritati varemgi droonide ja granaatide abil rünnata. Sarnane katse tehti ka detsembris 2015, kui droonid laole 14 granaati heitsid. Siis suutsid ukrainased kahjutule kustutada. Nagu portaal märgib, on see järjekordne märk sellest, et erinevad militaarjõud on järjest sagedamini droonitehnoloogiat kasutusele võtmas.