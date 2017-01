Kas tõesti pole soomusronge täna ühegi armee relvastuses?

Me kõik teame, et Vabadussõjas aitasid meid võidule just soomusrongid, mis Eesti väed Narva alla, Võnnuni ja ja Pihkvasse välja aitasid. Tegemist oli küll kiirkorras kokku kopsitud lahendustega, mis rahuajal oma tähtsuse ruttu minetasid. Aga ka Teises maailmasõjas nähti arvukalt soomustatud ronge Euroopa raudteedel.