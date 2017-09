GRAAFIK | Uus rakett, uus katse, jälle põrutas Põhja-Korea oma raketi üle Jaapani

Põhja-Korea juhtkond arvab, et just praegu on neil õige aeg raketikatsetusi teha, kui kogu maailm on nende peale vihane ja ähvardusi sajab juba igast suunast.

Täna Sunani lennuväljalt teele saadetud ballistiline rakett kerkis 770 km kõrgusele ja lendas üle Jaapani Hokkaido saare kokku 3700 km kaugusele, enne kui kukkus 17 minutit hiljem Vaiksesse ookeani.