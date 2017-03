F-täht ei tähista just roppusi: tutvustame USA hävitajaid F-1-st kuni F-35-ni

Lennukitüüpide tähistuse ühtlustamine leidis aset aastaks 1963, mil ka paljud varem kasutusel olnud hävitajad said uue nime, kuid on F-(fighter-)numbritega lennukeid, mis kunagi käibele ei tulnudki, on ka neid, mille väljatöötamine olnud siiani saladuse katte all. Hüpe tähisele F-35 oli aga juba üle suurema tühiku. F tähistas seega hävitajat, B pommitajat, C kaubalennukit jne.

Üks huvitav poster pärineb siit:

F-1 Fury

North Americani FJ-1 Fury oli esimene reaktiivhävitaja, mis USA mereväes kasutusele võeti, kuigi 1947. aastal käiku võetud hävitajaid valmistatigi vaid 31 tükki ja maha kanti nad juba 1953. Lennukitootja North American Aviation tegutses 1928-1967.

F-2 Banshee

McDonnelli F2H Banshee oli (1939-1967 tegutsenud firma) McDonnell Aircraft valmistatud ja ennekõike lennukikandjatele mõeldud hävitaja, kasutusel kõige nähtavamalt Korea sõjas. Kasutusele võeti 1948, maha kanti aastaks 1962.

F-86 Sabre

North Americani F-86 Sabre oli esimene helibarjääri murdev hävitaja, võetud 1949. aastal kasutusele, konkureerides samal ajal kasutusele tulnud nõukogude hävitajaga MiG-15. Valmistati F-86 lennukeid ligemale 10 000 tükki, kasutuselt kadus viimane Boliivias 1994. aastal.

Loe veel

F-3 Demon

McDonnelli F3H Demon oli veel helikiirusele alla jääv hävitaja, kuigi oluliselt parandatud mootoriga, kui võrrelda eelkäijaga F2H Banshee. Kasutusele võeti 1956, maha kanti juba 1964, ehk jäi täpselt "suurte sõdade" Korea ja Vietnami vaheaega.

FJ-2/-3 Fury

North Americani FJ-2/-3 Fury oli sama tootja katse muuta F-86 ka mereväele kasutatavaks, kokku volditavate tiibade ja teistsuguse ninaga, et lennukikandjale maanduda annaks. 1954. aastal kasutusele võetud lennukeid toodeti kokku 741 tükki. Maha kanti 1962.

F-4 Phantom II

McDonnell Douglase F-4 Phantom II (alates firmade McDonnell Aircraft ja Douglas Aircraft Company ühendamisest 1967) oli juba McDonnelli kahekohaline, ülehelikiirusel lendav hävitaja-pommitaja, kasutusel alates 1960. aastast, mis kanti lõplikult maha alles tänavu. Valmistatud on neid kokku 5195 tükki.

F-5A/B Freedom Fighter ja F-5E/F Tiger II

Northropi F-5A ja F-5B Freedom Fighter ning F-5E and F-5F Tiger II olid ülehelikiirusega hävitajad, valmistatud Northrop Corporationi (tegutses 1939-1994) poolt. Ka oli olemas luurelennuki variant RF-5 Tigereye. Kasutusel 1962. aastast tänase päevani, valminud on neid lennukeid enam kui 2000.

F-6 Skyray ja F5D Skylancer

Neid püüdurhävitajaid Douglas F4D (hilisem F-6) Skyray toodeti lennukikandjatele ja nad suutsid purustada ka maailma hävitajate kiirusrekordi (1211 km/h) 1953. aastal. Kasutusel olid nad 1956-1964, valmis neid kokku 422 tükki. Järgnevalt valmis ka neli prototüüpi hävitajast F5D Skylancer, aga see jäi kasutusele võtmata. Tootja Douglas Aircraft Company tegutses aastail 1921-1967.

F-7 Sea Dart

Convairi F2Y (hilisema tähisega YF-7A või ka F-7)Sea Dart on omapärane suuskadel startiv vesilennuk-hävitaja, mis oli kasutusel 1953-1957, aga valmis sellest vaid viis prototüüpi. Tegemist oli esimese ja seni ainsa vesilennukiga, mis suutis murda helibarjääri. Lennukitootja Convair tegutses 1943-1996.

F-8 Crusader ja F7U Cutlass

Õhuülekaalu hävitaja Vought F-8 Crusader (mille eelkäija Vought F7U Cutlass oli kasutusel 1951-1959) tuli kasutusele aastal 1957 ja lõplikult kanti maha (Prantsusmaal) 2000. aastaks. Tegemist oli viimase hävitajaga, mis relvastatud kahuriga, siit ka hüüdnimi "Last of the Gunfighters". F7U Cutlass'e valmis kokku 320 tükki, F-8 (F8U) Crusadereid 1219 tükki, nende tootja Vought on tegutsenud vaheaegadega 1917. aastast peale.

F-9 Cougar ja F9F Panther

Grummani F-9 Cougar oli (aastail 1929-1996 tegutsenud) lennukitootja Grummani lennukikandjatel baseeruv hävitaja, mille eelkäijat Grumman F9F Panther kasutas USA ise 1949-1958, hävitajaid F9F/F-9 Cougar aga 1952-1974. Kaht tüüpi lennukeid toodeti enam kui 3000 tükki.

F-10 Skyknight

Algse nimega Douglas F3D Skyknight oli iga ilma ööhävitaja, varustatud tegutsema just pimeduses. Kasutusel 1951-1970, toodeti neid kokku aga 265 tükki, millega suudeti ka mitmeid MiG-15 hävitajaid Koreas alla võtta.

F-11 Tiger

Grumman F-11 Tiger oli kasutusel 1956-1969, esmalt lennukikandjatel, lõpus aga trikilendudrite meeskonna Blue Angels kasutuses. Valmis neid kokku 200 tükki.

F-12

Lockheed YF-12 oli ja jäi vaid katsetuseks, mida kunagi kasutusele ei võetudki, aga kolm prototüüpi valmis ja esimene lend tehti 1963. Lennuk oli vaheastmeks luurelennukite Lockheed A-12 ja Lockheed SR-71 Blackbird vahel. Lockheed Corporation tegutses eraldiseisva lennukitoojana 1912-1995.

F-13

Tähised nagu A-13, C-13, F-13, G-13, Q-13 ega V-13 pole olnud isegi tõsiselt kaalumisel, viidates ennekõike ebausule.

F-14 Tomcat

Grummani F-14 Tomcat võeti USA-s kasutusele 1974, maha kanti aga aastaks 2006, irooniana on neid siiani lennus Iraani õhujõudude lipu all. Viimane variant USA-s, F-14D Super Tomcat võeti käiku 1991. Ainult üks USA mereväe Tomcat suudeti vaenlase poolt alla lasta, samuti 1991. aastal, Iraagis.

F-15 Eagle

McDonnell tõi uue hävitaja F-15 Eagle kasutusele aastaks 1988, et vahetada välja vananenud F-4-d. Uuemaks variandiks on McDonnell Douglas (nüüd Boeing) F-15E Strike Eagle, viidates sellele, et 1967 kokku pandud McDonnell Douglas läks 1997. aastast Boeingu omandusse. Valmis neid kokku 420 tükki.

F-16 Fighting Falcon

General Dynamicsi F-16 Fighting Falcon on olnud kasutusel kauemgi, juba aastast 1978, samas kui lennuki tootja, mis eksisteerib selle nime all aastast 1952, müüs oma lennukitootmise Lockheed Martinile aastal 1993. Neid hävitajaid on toodetud kokku enam kui 4500 tükki ja tegemist on enim kasutatava hävitajaga läänemaailmas.

F-17 Cobra

Northropi YF-17 oli jälle üks neid lennukeid, mis kunagi kasutusele ei tulnudki, esimene lend tehti aastal 1974, prototüüpe valmis kaks tükki. Hiljem valmis selle baasil aga juba McDonnell Douglas F/A-18 Hornet, nüüdseks McDonnell Douglas F/A-18 Hornet.

F-18 Hornet

McDonnell Douglase F/A-18 Hornet oli algselt koostöös Northropiga välja töötatud iga ilma mitmeotstarbeline hävitaja, mis kasutusel aastast 1983. Boeing F/A-18E/F Super Hornet on juba selle edasiarendus, kasutusel aastast 1999. Valminud on neid kokku enam kui 500 tükki.

F-19

F-19 on vaid hüpoteetiline lennuk, mille olemasolu või väljatöötamist pole kunagi avalikult tunnistatud. Domineeriv teooria on see, et F-19 nime all võidi, ülima saladuskatte all, välja töötada stealth-hävitajat, mis 1988. aastal tehti avalikuks nime all F-117 Nighthawk.

F-117 Nighthawk

Lockheed F-117 Nighthawk oli esimene kaasaegne stealth- ehk siis varghävitaja, mis tegelikult võeti kasutusele juba 1983, kuid paraku õnnestus ajast maha jäänud Jugoslaavia õhutõrjel üks selline 1991. aasta Kosovo sõjas alla tulistada, mille järel lennuk leidis vaikse surma aastaks 2008. Kokku valmis 64 YF-117A-d või F-117A-d.

F-20 Tigershark

Northrop F-20 Tigershark oli erarahastusel välja töötatud prototüüp, mis esimese lennu tegi aastal 1982, kuid lõpuks Pentagonile müügiks ei läinudki. F-16-d osutusid 1980. aastate keskel saabunud pingelõdvenduse ajal oluliselt soodsamaks.

F-21 Kfir

USA ise sellise tähistusega lennukeid ei tootnudki, sest tähis F-21 Kfir omistati hoopis Iisraelis toodetud ründelennukile Israel Aircraft Industries (IAI) Kfir , mis kasutusel aastast 1976 ja siiani on neid toodetud enam kui 220 tükki.

F-22 Raptor

Viienda põlvkonna stealth-hävitajad Lockheed Martin F-22 Raptor on kasutusel aastast 2005, toodetud on neid aga teadaolevalt 195 tükki. Kuid tegemist on liiga kalli lennukiga (150 miljonit dollarit tükk), mida enam juurde ei toodeta.

F-23 Black Widow

Northrop/McDonnell Douglas YF-23 oli jälle kahe kontserni koostöös välja töötatud prototüüp, vastukaaluks nõukogude sõjalennukitele Su-27 ja MIG-29, mida aga Ameerikas kasutusele ei võetud. Esimene lend tehti küll aastal 1990.

F-24 ja Century-seeria



F-24 tüüpi hävitajaid pole avalikkusele kunagi esitletud, kuigi olid 1990-tel arenduses, järgmised numbrid jäid nähtavasti vahele, kuigi arvutimängudes võib neidki numbreid vahel kohata. Numbreid F-100 kuni F-116 on aga nähtavasti kasutatud juba 1960. aastate arendustegevuses pooleli jäänud variantide kohta, nn Century-seeriana. Teada on nimedest:

North American F-100 Super Sabre

McDonnell F-101 Voodoo

Convair F-102 Delta Dagger

Lockheed F-104 Starfighter

Republic F-105 Thunderchief

Convair F-106 Delta Dart

North American F-107

North American XF-108 Rapier

F-110A Spectre (hilisem F-4 Phantom II)

General Dynamics F-111 Aardvark

YF-117D Northrop TACIT BLUE

YF-118G Boeing Bird of Prey

F-35 Lightning II

Lockheed Martin F-35 Lightning II oleks seega numbriliselt justkui suur hüpe edasi, kuigi mõneski mõttes võib ta olla nõrgem hävitaja kui F-22. Kasutusele võeti aastal 2015, tänaseks on neid valminud aga vähemalt 200.