Eurofighter-hävitajad kipuvad viimasel ajal juba liiga tihti alla kukkuma, eriti Hispaanias

Eurofighter Typhoon on tänases mõistes 4,5-põlvkonna hävitaja, mida hakati välja töötama aastal 1983 Suurbritannia, Saksamaa, Itaalia, Prantsusmaa ja Hispaania koostöös, kuigi prantslased lahkusid hiljem tiimist, et edasi arendada oma Dassault Rafale hävitajaid. Esimese lennu tegi lennuk aastal 1994, kasutusele võeti aga aastal 2003.

Ostnud või tellinud on neid lennukeid vähemalt üheksa riigi õhujõud, neid lennukeid on valminud üldse kokku 599 tükki. Mulluse seisuga on neid lennukeid toimetatud Suurbritanniale 138, Saksamaale 125, Itaaliale 83, Saudi Araabiale 72, Hispaaniale 61, Austriale 15, Omaanile 2, tellinud on lennukeid veel ka Kuveit ka Katar. Maksab üks lennuk teadaolevalt 140 miljonit eurot tükk.

Kuid on selge, et toodangule võib mõjuda ka see, et näiteks Briti BAE Systems on teatanud hiiglaslikest koondamistest oma tehastes. Eurofighter Jagdflugzeug GmbH, mis neid lennukeid toodab, on 46 protsendi ulatuses Airbusi, 33 protsendi ulatuses BAE Systemsi ja 21 protsendi ulatuses Itaalia Alenia omanduses.

Eurofighter oli töötatud välja eesmärgiga olla ülimalt edukas lähivõitluses teiste hävitajatega, kuigi külma sõja lõpp tõi kaasa viivitusi lennukitüübi valmimisel ja tuleristsed sai lennuk alles 2011. aastal Liibüa kohal. Neid lennukeid on nähtud patrullimas ka Eesti taevas.

Loe veel

Erilist alust seda lennukitüüpi õnnetustealtiks pidada ei ole, kuigi mingil põhjusel just tänavu on kirja pandud juba neli intsidenti Eurofigteritega

Septembrikuise arvestusega oli kuuele lennuväele toimetatud 406 Eurofighteriga lennatud kokku 240 000 tundi, nendega oli juhtunud neli inimohvritega lennuõnnetust. Viies lisandus eile. Kokku on kirjas juba üheksa intsidenti Eurofighteritega, neist koguni neli Hispaanias.