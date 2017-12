VIDEO | Põrgulik vaatepilt: Los Angelese kant on ulatuslikest tulekahjudest haaratud

California osariigil on tulekahjude arvestuses niigi halvim aasta läbi aegade, kirjutab Vox. Kuid kannatustel pole otsa: tuli on ka hetkel möllamas ja väga tiheda asustusega piirkondades. Üsna ebamaine video on filmitud eile osariigis asuval 405. kiirteel (Interstate 405), mis on tihedaima liiklusega kiirtee terves USA-s.

Esmaspäeva õhtust alates on mitmes erinevas paigas California lõunaosas taas süttinud mitu kahjutuld. Tulele annavad hoogu erakordselt kuiva õhuga nn Santa Ana tuuled, mis puhuvad sisemaalt ookeani poole. Santa Ana tuuled võivad puhuda igal aastaajal, kuid just sügisilma teevad need erakordselt kuumaks ja kuivaks. Tavaliselt peaks praegusel aastaajal vastumõjuna kallama tublisti vihma, aga seda pole lihtsalt tulnud - eeldatavast vihmanormist on maha sadanud vaid viis protsenti ehk paar millimeetrit. Osariigi lõunaosa on seega ebanormaalselt kuiv.

Tuuled on nii tugevad, et puhuvad tulekahjude leeke üle mäenõlvade ja läbi kuuma suve tõttu erakordselt krõbekuivaks muutunud võsa. Tuletõrjujate töö teeb keeruliseks see, et õhuniiskus on ülimadal - alla 10% ja tuuled võivad puhuda kohati kiirusega kuni 28 m/s.

AP

Osariigi metsanduse ja tuletõrjevalitsuse direktor Ken Pimlott ütles, et niisuguste tuultega ei olegi võimalik tuld efektiivselt tõrjuda. Eile vaibusid tuuled küll hetkeks ja päästjail oli võimalus hinge tõmmata, aga seejärel tugevnesid tuuled taas.

Linnapea Eric Garcetti kuulutas eile hommikul välja hädaolukorra, osariigi kuberner Jerry Brown tegi seda üleeile, kui teatati viiest kontrolli alt väljunud tulekahjust Ventuyra ja Los Angelesi maakondades. LA Timesi teatel on kustutustöödesse oli kaasatud üle 350 tuletõrjuja, 52 tuletõrjeautot ja kuus lennukit.

Satelliidifoto. NASA

California tuletõrjujaid teavitatakse iga päev võsatulekahjude põlemisindeksist - kui see number on 165 või kõrgem, on olukord äärmiselt ohtlik. Tänase päeva näit on 296 - see on läbi aegade kõrgeim, ütleb CNN. Nn "punane häireolukord" kehtib vähemalt laupäevani.

Üle 100 000 inimese on pidanud juba kodudest lahkuma. Ka haridusasutusi on kinni pandud: lisaks sadadele koolidele teatas ka California ülikool, et tänased loengud jäävad ära. Keeruline olukord, arvestades, et laupäeval hakkavad eksamid.