VIDEO | Lumi tuli maha ja valgeks läks kõrb: Sahara luited kaeti valge vaibaga

Alžeerias asuva Ain Sefra linna elanikud kohtusid üleeile haruldase külalisega - maha sadas paks lumi.

Nädalavahetusel teatas Alžeeria ilmateenistus, et tulekul on haruldane lumetorm. Lubati, et mõnel pool võib maha tulla 10-15 sentimeetrit lund ja pühapäeva õhtul läks prognoos täide.

Tore oleks ju kujutleda, et Ain Sefra berberid haarasid kohe keldrist seal aastaid tolmu kogunud suusad ja tõttasid nõlvadele, aga vaevalt, et neil need olemas on ja ega lumelõbu linnas pikalt olnudki. Poolteist tundi hiljem oli see sulanud. Kohalik fotograaf Zinnadine Hashas ütles, et linna ümbritsevatel Atlase mäestiku nõlvadel püsis lumi pisut kauem.

Ain Sefra asub 1000 meetri kõrgusel merepinnast ja jaanuari madalamad temperatuurid jäävad seal keskmiselt 12,4 kraadi juurde Celsiuse järgi. Sademeid jätkub Ain Sefrasse vähe, keskmiselt tuleb neid aastas maha 6,65 tolli. Seega kategoriseerub piirkond kõrbeks, kuna selle jaoks peab piirkonna aastane sademete hulk jääma alla kümne tolli, ütleb Gizmodo. Ain Sefrat nimetatakse Sahara väravaks, suvel on seal tavaliselt sooja umbes 37 kraadi.

Lumi oleks paksuselt suusatada lubanud küll: seda oli maas lausa 40 cm. Viimati nähti piirkonnas lund tegelikult suhteliselt hiljuti, detsembris 2016, ent siis polnud kogus märkimisväärne. Enne seda oli lumi viimati maas aastal 1979.