VIDEO | Brasiilia ametivõimud avaldasid videoklipi "maailma kõige isoleeritumast mehest"

Mehe hõimu saatus on traagiline: ta kaaslased on tapetud. Seitsme- ja kaheksakümnendatel aastatel värbasid kohalikud karjakasvatajad palgamõrtsukaid, kes aastate jooksul indiaanlased julmalt maha nottisid (mitte ainult selle üksiklase hõimukaaslased, vaid ka paljude teiste ümbritsevate suguharude liikmed), et oma farme nende elualadele laiendada. 1990. aastate keskpaigaks oli ta ainuke ellujäänu.

Mees on kõigist katsetest temaga kontakti luua hoidunud ja info tema eluviisi kohta pärineb peamiselt mahajäetud laagripaikadest. Aktivistid on välja selgitanud, et ta kasvatab maisi, maniokki, papaiasid ja banaane. Leiti ka, et mees on kaevanud kahe meetri sügavusi lõkse loomade püüdmiseks.

Mehe pihta tulistati veel ka kümme aastat tagasi

Ka viimasel ajal pole mehe käsi kuigi hästi käinud. Ehkki eelmisel kümnendil kuulutati osa metsamaad kõigile teistele inimestele keelualaks, et viimast hõimlast ei häiritaks, tulistati teda ikkagi veel ka aastal 2009. Ametivõimud usuvad, et see oli samuti põllupidajate kätetöö, kes soovisid mehega koos alale kehtivatest piirangutest lahti saada.

Praeguseks ümbritsevad mehe eluala täielikult veisefarmid ning ta turvatsooni saatus muutub järjest ebakindlamaks. Sellele annab hoogu ka tõik, et Brasiilias oktoobris toimuvate presidendivalimiste eel muutuvad poliitilised pinged riigis üha teravamaks.

FUNAI andmeil on Brasiilia vihmametsades vähemalt 100 tänapäeva tsivilisatsioonist täielikult puutumata indiaanlastegruppi.