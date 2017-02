VIDEO: 22 kaubavagunit sõitis korraga jõkke, sest rööpad olid lausa mudas

Californias Sacramento lähistel sõitis reedel peamiselt toiduaineid vedava kaubarongi 22 vagunit korraga Cosumnesi jõkke. Rongis oli kolm inimest, aga keegi neist intsidendis viga ei saanud. Küll saatis päästeteenistus igaks juhuks ohtlike ainete erimeeskonna kohale.

Tegemist on Sacramento äärealadega, kus suur üleujutus on ilmselgelt kaldatõketest üle murdnud ja on üsna tõenäoline, et ka raudteetamm on seetõttu kannatada saanud. Kaubarong oli teel Tracyst Roseville'i, väljasõit juhtus kohas nimega Elk Grove.

Mingeid ohtlikke aineid rongis ei veetud, aga on selge, et mingil määral keskkonnareostust siiski tekkis.